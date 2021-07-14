Son dakika haberler... Koronavirüsle mücadelede son durum! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte en çok vaka artışı görülen şehirler
Koronavirüsle mücadelede son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık BakanıFahrettin Koca, KOVİD-19 salgınıyla mücadelede son gelişmeleri paylaştı. Delta varyantlı vaka sayısının 750'ye il sayısının 36'ya yükseldiğini açıklayan Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen KOVİD-19 vaka sayısının yer aldığı haritayı da Twitter'dan paylaştı.
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Koronavirüs salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar geldi.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında, Beştepe’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Bakan Koca, Delta varyantlı vaka sayısının Türkiye genelinde giderek arttığına dikkat çekti.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
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AŞI ZORUNLU OLUR MU?
“Şu an zorunlu aşıyı gündeme almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil, her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın şekilde yapıyoruz, her geçen gün artıyor. Doğu, Güneydoğu düşük, oralarda da artışın olduğunu görüyoruz. Hakkâri’de yüzde 50, Şırnak 40 oldu. Kars da benzer şekilde... Adıyaman yüzde 50’ye yakın ama bizim daha vatandaşın ayağına gidip mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda.
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36 İLDE DELTA VAR
Vatandaşın bunu bilerek aşılanması gerekiyor. En az bir doz aşısını yaptıran, 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70’i hedefledik. Şu anda yüzde 61’i bulduk. Delta varyantlı vaka sayıları giderek artıyor. 750’leri buldu, il sayısı ise 36. Delta Plus üç ilde görüldü. Son dönemde, son bir haftada özellikle çarşambadan itibaren, düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20’lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Beklediğimiz düşüş olmadı. Bu artışların da özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini tespit ettik. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimiz bir artış içinde... Doğu ve Güneydoğu’da, yani genel olarak aşı oranının düşük olduğu yerlerde artış yaşanıyor... O nedenle yoğun aşılama gerekiyor. Bayrama kadar o bölgelerde mutlaka yoğun aşılama yapmalıyız.”
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KISITLAMA ÖNERMİYORUZ
Bakan Koca, kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda şunları söyledi: “Herhangi yeni kapatma, kısıtlama önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık olana kadar tedbirlere herkesin hassasiyet göstermesini, maske-mesafe-tedbirine uymasını, kişisel güvenlik çemberini korumaya önem göstermesini istiyoruz. Kapalı ortamda maskeye devam. Yoğun aşılamanın yapılabilir olması, toplumsal bağışıklığın olması dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70, hatta 80 olduğunda salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür.”
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SINOVAC İDDİALARI
Çin’in Sinovac aşılarının kullanımının durdurulmasıyla ilgili iddialara Bakan Koca, şöyle yanıt verdi: “450 flakonla ilgili, flakon ve kutu tarihindeki uyumsuzluk nedeniyle durdurulmuştu, 2 gün o da. Şişeleme döneminde olan bir durum.
Bununla ilgili analizlerde güvenlik sorunu olmadığını, sadece 2 günlük tarihle ilgili olduğunu görünce aşılamaya devam ettik.
Rus aşısı Sputnik’in gelmesi de çok uzun sürmez. Devamının bu ay, bayramdan sonra gelmesini bekliyoruz. Ancak gelecek aşı sayısı daha net değil.”
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı.
Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari oldu.
En az artışın olduğu iller listesinde ise, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş yer aldı.
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerine yer verdi.
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VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 İL
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON DURUM
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 877 bin 335 aşı uygulandı.
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AŞILAMADA SON DURUM
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 209 bin 906'sı birinci doz, 18 milyon 2 bin 32'si ikinci doz, 3 milyon 259 bin 534'ü üçüncü doz olmak üzere 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı olarak sıralandı.