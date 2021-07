Son dakika haberler... Koronavirüsle mücadelede son durum! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte en çok vaka artışı görülen şehirler

AŞI ZORUNLU OLUR MU? “Şu an zorunlu aşıyı gündeme almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil, her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın şekilde yapıyoruz, her geçen gün artıyor. Doğu, Güneydoğu düşük, oralarda da artışın olduğunu görüyoruz. Hakkâri’de yüzde 50, Şırnak 40 oldu. Kars da benzer şekilde... Adıyaman yüzde 50’ye yakın ama bizim daha vatandaşın ayağına gidip mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda.