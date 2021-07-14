Son dakika haberler... Koronavirüsle mücadelede son durum! Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte en çok vaka artışı görülen şehirler

36 İLDE DELTA VAR Vatandaşın bunu bilerek aşılanması gerekiyor. En az bir doz aşısını yaptıran, 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70’i hedefledik. Şu anda yüzde 61’i bulduk. Delta varyantlı vaka sayıları giderek artıyor. 750’leri buldu, il sayısı ise 36. Delta Plus üç ilde görüldü. Son dönemde, son bir haftada özellikle çarşambadan itibaren, düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20’lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Beklediğimiz düşüş olmadı. Bu artışların da özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini tespit ettik. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimiz bir artış içinde... Doğu ve Güneydoğu’da, yani genel olarak aşı oranının düşük olduğu yerlerde artış yaşanıyor... O nedenle yoğun aşılama gerekiyor. Bayrama kadar o bölgelerde mutlaka yoğun aşılama yapmalıyız.”