Gündem Nuray BABACAN / ANKARA - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU - İHA - AA Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 07:04 | 19 Kasım 2020 - 07:04

Son dakika haberler: Koronavirüsle mücadelede en kritik 15 gün

Önceki gece yayınlanan genelgeyle bazı yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Bu kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketinin yavaşlatılarak, bulaşın hız kesmesi planlanıyor. Önümüzdeki 15 gün önlemlerin etkisi takip edilecek, eğer bir hız kesme olmazsa yeni yasaklar gündeme gelecek.