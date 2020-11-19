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Nuray BABACAN / ANKARA - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU - İHA - AA
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 07:04 | 

Son dakika haberler: Koronavirüsle mücadelede en kritik 15 gün

Önceki gece yayınlanan genelgeyle bazı yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Bu kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketinin yavaşlatılarak, bulaşın hız kesmesi planlanıyor. Önümüzdeki 15 gün önlemlerin etkisi takip edilecek, eğer bir hız kesme olmazsa yeni yasaklar gündeme gelecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Edinilen bilgiye göre, devreye giren yeni yasaklar önce Bilim Kurulu, ardından Bakanlar Kurulu’nda yapılan toplantılarda alındı.

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Koronavirüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı.

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Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

4GECE GEZMESİNE ÖNLEM ALINDI
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GECE GEZMESİNE ÖNLEM ALINDI

Hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor.

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Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor.

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Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.

735 MİLYONA KONTROL
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35 MİLYONA KONTROL

Okulların online eğitime geçmesi, 20 yaş altına getirilen yeni kurallar ve 65 yaş üstüne getirilen sınırlandırmalarla birlikte toplamda 35-40 milyon nüfusun hareketliliğinin azalacağı, bunun da salgının yavaşlamasını sağlayacağı düşünülüyor.

8KADEMELİ PLAN
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KADEMELİ PLAN

Kademeli olarak kısıtlamalar arttırılarak devam edecek.

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Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor.

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Uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor.

11EVLERE TABELALI UYARI
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EVLERE TABELALI UYARI

15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek.

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Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek.

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Bazı illerde, vaka bulunan binalara ‘uyarı tabelası’ asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor.

14POZİTİF ORANI YÜZDE 20
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POZİTİF ORANI YÜZDE 20

Türkiye’de şu anda aktif vaka sayısının 500 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Testlerin pozitif çıkma oranının geçtiğimiz nisanda yüzde 20 olduğu, şimdi de bu rakama ulaşıldığı belirtiliyor.

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Filyasyon çalışmalarında, bulaşma hızının çok yüksek olduğunun saptandığı, mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmesi gerektiği, komşu ve akraba ziyaretlerinin önlenmesi için kampanyalar yapılması gerektiği ifade ediliyor.

17CERRAHPAŞA DEKANI GÖNEN: YOĞUN BAKIMLAR NİSANDAN KÖTÜ
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CERRAHPAŞA DEKANI GÖNEN: YOĞUN BAKIMLAR NİSANDAN KÖTÜ

Koronavirüs salgınında Türkiye sekizinci ayına yeni tedbir kararlarıyla girerken vaka ve ağır hasta sayıları hızla yükselmeye devam ediyor.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, hem Avrupa’daki büyük kentlerin hem de İstanbul’un büyük bir tsunami dalgasıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

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“Nisanda gördüğümüzden çok daha büyük sayıda bir bulaşma hızı ile karşı karşıyayız maalesef. Virüsün bulaşması arttı ama öldürücülüğü azalmadı.

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Biz salgının ilk aylarında testi pozitif olanların hepsini hastaneye yatırıyorduk ve çok sayıda hastayı aynı anda taburcu edebiliyorduk. Şu anda testi pozitif olan ama semptomu olmayanların tedavisi evlerinde sürüyor.

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Yatırdığımız hastalar ise ciddi sağlık sorunları, diyabeti, hipertansiyonu, böbrek hastalığı veya kronik başka bir hastalığı olan, risk grubundaki hastalar. Bunların da maalesef tedavileri daha uzun sürüyor.

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Yoğun bakım ünitelerimizde de bu tür hastalardan oldukça fazla. Bugün itibarıyla yoğun bakım ünitemizdeki doluluk oranı, nisan ayındaki doluluk oranını aşmış durumda. Servislerimiz de hızla doluyor.” (Özlem YURTÇU KARABULUT / DHA)

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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