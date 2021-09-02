Son dakika haberler... Koronavirüse karşı yeni tedbirler masada! Eylül'ün yarısından sonra...

Dünya genelinde günlük 400 bin vaka yaşandığı bunun da beklenenden yüksek olduğu dile getiriliyor. Ülkelerin, toplumsal bağışıklıkla ilgili hesaplarının da beklendiği gibi olmadığı, tek umudun aşının koruyuculuğu olduğu ifade ediliyor. Ekonomik gerekçeler ve uzun süren kurallar nedeniyle toplumlarda ‘pandemi körlüğü’ oluştuğu, bu halin kışa girilmeden ortadan kalkması gerektiği ifade ediliyor.