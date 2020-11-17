Son dakika haberler... Koronavirüse karşı yeni önlemler masada: Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması, saat sınırlaması...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında gündeme gelen tüm konular bugün de gündeme gelinecek. Ne zaman virüsün kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiye edildi. Buna ilişkin de aslında önümüzdek günler belirleyici olacak. Özellikle riskli illerde olumlu bir seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir.