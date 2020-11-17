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Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 12:21 | 

Son dakika haberler... Koronavirüse karşı yeni önlemler masada: Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması, saat sınırlaması...

Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak. Toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı öğrenildi. İşte son gelişmeler...

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Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak.

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Toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı öğrenildi.

İşte son gelişmeler...

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CNN Türk Muhabiri Ahmet Melik Türkeş şu bilgileri paylaştı:

"Kabine toplantısının saat 15,30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun atılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.

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İstanbul başta olmak üzere artışın görüldüğü illerdeki sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranları konuşuldu. Ve virüsün olumsuz seyrinin sağlık çalışanları üzerinde baskı kurduğu ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında gündeme gelen tüm konular bugün de gündeme gelinecek. Ne zaman virüsün kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiye edildi. Buna ilişkin de aslında önümüzdek günler belirleyici olacak. Özellikle riskli illerde olumlu bir seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir.

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Belki de en önemli konu eğitim, okullar. Kurul toplantısında yüz yüze eğitim de gündeme gelmişti. Ara tatilin de uzatılması da gündemde. Eğer kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkarsa 16-20 Kasım'da olan ara tatilin uzatılması gündeme gelecek."

7BAKAN KOCA: SOMUT TEDBİRLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ TAVSİYE EDİLECEK
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BAKAN KOCA: SOMUT TEDBİRLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ TAVSİYE EDİLECEK

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yapmıştı.

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Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini vermişti.

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Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetmişti:"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."

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Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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