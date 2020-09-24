Son dakika haberler: Koronavirüse karşı ekim önlemleri geliyor! Para kesmedi, hapis cezası...

İNÖNÜ Üniversitesi Turgul Özal Tıp Merkezi’nde çalışan doktor Ensar Büyükkaya, binlerce sağlık çalışanı gibi pandemi döneminde canını ortaya koyarak mücadele etti. Bir nöbet sonrası evine dönerken otobüste uyuya kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı. Dr. Büyükkaya’nın o anları binlerce beğeni aldı, sosyal ağlarda en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.



Pandemi döneminde çok yorulduklarını anlatan Büyükkaya "“İnsanlarımız virüse karşı uyarıları dikkate alsın. Maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun. Ama beni bu süreçte en çok üzen olay, Ankara'daki saldırı oldu. Sağlık çalışanlarının kapıya yığıldığını gördük ve bunlar olmaması gereken görüntüler. Tek isteğimiz bunların olmaması. Bunun yanında da pandemi önlemlerine dikkat edecekler. Ama insanlarımızdan ilk isteğimiz, daha fazla anlayışlı olmaları." dedi.