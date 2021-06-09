Son dakika haberler: 'Koronavirüs'te yeni belirtiler... Doktorlar bu semptomlarda artış var diyerek açıkladı.. İşitme kaybı..

Ancak görünen o ki virüs bizi şaşırtmaya devam ediyor. Zira koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir bilgi ediniyoruz. Virüs ile ilgili yeni keşif bu sefer salgın ile mücadele eden doktorlardan geldi. Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.