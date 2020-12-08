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İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 12:37 | 

Son dakika haberler: Koronavirüs yoğun bakımlarında yürek yakan görüntüler! ‘Artık insanlara yalvarıyorum…’

Son dakika haberler.. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana yoğun çaba gösteren, bu süreçte birçok meslektaşını yitiren sağlık çalışanları, son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle vatandaşlara "hastalığı ciddiye alın" uyarısında bulundu.

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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, vakaların arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor.

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Vaka sayısının yükseldiği bu dönemde yükleri artan sağlık çalışanları, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırıyor.

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İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 1500'e yakın sağlık çalışanı da salgının sona ermesi için aşı çalışmalarını umutla takip ediyor.

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Kovid-19 Yoğun Bakımı hemşiresi Hidayet Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık hemşire olduğunu, mart ayından bu yana meslek yaşantısının en zor ve yoğun dönemini yaşadığını anlattı.

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Öğretmen olan eşi başta olmak üzere hiçbir aile üyesiyle görüşemediğini anlatan Aykut, "Artık sağlık çalışanları olarak çok yorulduk ve tükendik. Herkes artan vaka sayılarını ciddiye almalı. Hastalarımızın hayatlarının bizim ellerimizde olduğunu biliyoruz. Görev bilincimizden asla taviz vermiyoruz ama ne olur vatandaşlarımız da bizi düşünerek tedbirlere uysun." dedi.

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Aynı yoğun bakımda görev yapan hemşire Berkay Öztürk de son günlerde sadece yaşlıların değil genç hastaların da yoğun bakımlarda yaşam savaşı verdiğine şahit olduklarını anlattı.

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Hastanelerinde yoğun bakım yatak sayısının arttığını dile getiren Öztürk, "Bir hasta iyileşip servise göndersek bile hemen arkasından yeni bir hasta geliyor. Bu hastalığı ciddiye almayan insanların yoğun bakımdaki şu pencereden içeriye bir bakmalarını isterdim. Kovid-19 sanıldığı kadar kolay atlatılan bir hastalık değil. Bazı insanlar kolay geçiriyor ama herkes dikkat etmeli." diye konuştu.

8‘ARTIK İNSANLARA YALVARIYORUM, NE OLUR TEDBİRLERE UYSUNLAR’
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‘ARTIK İNSANLARA YALVARIYORUM, NE OLUR TEDBİRLERE UYSUNLAR’

Acil servis hemşiresi olarak görev yapan Özge Düzova Eygel de artan vaka sayısının kendisini çok üzdüğünü, her gece vaka sayısının açıklandığı tabloyu büyük bir merakla beklediğini ifade etti.

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Eygel, şunları kaydetti:"Gerçekten yorulduk ve yıprandık. Bizim aşıdan sonuç alınıncaya kadar halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Sağlık çalışanları ellerinden gelenin fazlasını, izin yapmadan, fazla mesaiyle ortaya koyuyorlar.

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Gülen yüzümüzle insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz ve hastalarımızın her zaman yanındayız. İnsanların uyarılara dikkat etmeyerek birbirleriyle temas etmelerine bağlı olarak hastalığın artması çok üzücü. Artık insanlara yalvarıyorum, ne olur tedbirlere uysunlar."

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Süleyman Sağlam da 2 yıllık hemşire olduğunu, Kovid-19 salgınında birçok sağlık çalışanını kaybetmenin kendisini çok üzdüğünü aktardı.

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Kovid-19 hastalığına yakalanmaktan korktuğunu anlatan Sağlam, "Bu hastalık çok çabuk bulaşan ve hızlı ilerleyen bir hastalık. Bazı kişiler, maske takmanın kendilerini sıktığını söylüyor ama onlar yoğun bakım servislerinde entübe olan hastalara takılan cihazları görseler maske takmanın bu kadar zor bir şey olmadığını anlarlar ve taktıkları için şükrederler." değerlendirmesinde bulundu.

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Göğüs hastalıkları uzmanı 20 yıllık hekim Özlem Tüzel ise meslek hayatının en yoğun günlerini yaşadığını ifade ederek, "Vaka sayılarının yüksek olduğunu görmek beni çok üzüyor." dedi.

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