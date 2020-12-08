Son dakika haberler: Koronavirüs yoğun bakımlarında yürek yakan görüntüler! ‘Artık insanlara yalvarıyorum…’

Öğretmen olan eşi başta olmak üzere hiçbir aile üyesiyle görüşemediğini anlatan Aykut, "Artık sağlık çalışanları olarak çok yorulduk ve tükendik. Herkes artan vaka sayılarını ciddiye almalı. Hastalarımızın hayatlarının bizim ellerimizde olduğunu biliyoruz. Görev bilincimizden asla taviz vermiyoruz ama ne olur vatandaşlarımız da bizi düşünerek tedbirlere uysun." dedi.