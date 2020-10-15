Son dakika haberler: Koronavirüs vaka ve ölüm sayısındaki son durumu Fahrettin Koca açıkladı.. Yüzde 50 artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.



Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.