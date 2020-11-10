Son dakika haberler...Ülkeler Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını almak için sıraya girdi! 'Dünyayı kurtaran Türkler' dünyada manşet oldu

WUHAN'DAN GELEN HABER ALARMA GEÇİRDİ; AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI Düğün günü bile laboratuvarda çalışan çiftİ, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan akciğer hastalığı koronavirüs alarma geçirdi. 55 yaşındaki Prof Şahin bu enfeksiyonun yerel kalmayacağı ve hızla tüm dünyaya yayılacağını çok çabuk gördü. Prof. Şahin 2008 yılında eşi Özlem Türeci'yle birlikte kurduğu BioNTech yönetim kurulunu hemen toplayıp, "yeni görevimiz bu virüsü yenmek. Bu insani bir görev olacak" dedi. Şahin ve Türeci kansere karşı ilaç geliştirme çalışmasını bir süreliğine ikinci plana atarak, koronavirüse karşı etkili ve güvenli bir aşı geliştirmek için kolları sıvadı. Babası İstanbullu bir doktor olan Özlem Türeci'nin adı haberlerde geçmese bile aşı çalışmalarında önemli rol oynuyor ve araştırma şefi.