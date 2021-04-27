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Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 13:53 | 

Son dakika haberler: Koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Vaka sayısı en çok yükselen ve düşüş gösteren iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren yeni haritayı paylaştı. İstanbul 854 bin 75 ile ilk sıraya yerleşti. Öte yandan, 17 - 23 Nisan tarihli tarihlerinde, geçen haftaya oranla vaka sayısı en çok azalan il ise Yalova oldu. İşte son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan 10 il...

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Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Hakkari, Siirt, Gümüşhane, Ağrı, Zonguldak, Kırşehir, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Kars gibi illerde vaka artışı devam etti.

2GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI ARTAN 10 İL

GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI ARTAN 10 İL

1-HAKKARİ

Eski vaka sayısı: 91,26

Yeni vaka sayısı: 150,79

32- Siirt

2- Siirt

Eski vaka sayısı: 83,97

Yeni vaka sayısı: 123,84

43- Gümüşhane

3- Gümüşhane

Eski vaka sayısı: 242,76

Yeni vaka sayısı: 333,8

54- Ağrı

4- Ağrı

Eski vaka sayısı: 307,23

Yeni vaka sayısı: 389,96

65- Zonguldak

5- Zonguldak

Eski vaka sayısı: 456,36

Yeni vaka sayısı: 578,82

76- Kırşehir

6- Kırşehir

Eski vaka sayısı: 315,99

Yeni vaka sayısı: 399,52

87- Bitlis

7- Bitlis

Eski vaka sayısı: 150,15

Yeni vaka sayısı: 186,33

98- Muş

8- Muş

Eski vaka sayısı: 123,32

Yeni vaka sayısı: 153

109- Diyarbakır

9- Diyarbakır

Eski vaka sayısı: 117,36

  Yeni vaka sayısı: 143,6

1110- Kars

10- Kars

Eski vaka sayısı: 291,66

Yeni vaka sayısı: 351,32

12GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI AZALAN 10 İL

GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI AZALAN 10 İL

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Yalova, Kastamonu, Kilis, Yozgat, Samsun, Adıyaman, Iğdır, Osmaniye, Trabzon, Kırklareli gibi illerde vaka sayısında düşüş görüldü.

131- Yalova

1- Yalova

Eski vaka sayısı: 838,25 

Yeni vaka sayısı: 638,65

142- Kastamonu

2- Kastamonu

Eski vaka sayısı: 683,09

Yeni vaka sayısı: 522,88

153- Kilis

3- Kilis

Eski vaka sayısı: 462,21

  Yeni vaka sayısı: 354,36

164- Yozgat

4- Yozgat

Eski vaka sayısı: 499,89

  Yeni vaka sayısı: 388,93

175- Samsun

5- Samsun

Eski vaka sayısı: 601,14

  Yeni vaka sayısı: 481,9

186- Adıyaman

6- Adıyaman

Eski vaka sayısı: 248,08

  Yeni vaka sayısı: 200,01

197- Iğdır

7- Iğdır

Eski vaka sayısı: 415,77

  Yeni vaka sayısı: 348,71

208- Osmaniye

8- Osmaniye

Eski vaka sayısı: 347,46

  Yeni vaka sayısı: 292,22

219- Trabzon

9- Trabzon

Eski vaka sayısı: 409,9

  Yeni vaka sayısı: 353,74

2210- Kırklareli

10- Kırklareli

Eski vaka sayısı: 830,44

  Yeni vaka sayısı: 721,8

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