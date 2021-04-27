Son dakika haberler: Koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Vaka sayısı en çok yükselen ve düşüş gösteren iller

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Hakkari, Siirt, Gümüşhane, Ağrı, Zonguldak, Kırşehir, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Kars gibi illerde vaka artışı devam etti.