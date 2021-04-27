Son dakika haberler: Koronavirüs risk haritası paylaşıldı! Vaka sayısı en çok yükselen ve düşüş gösteren iller
Sağlık BakanıFahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren yeni haritayı paylaştı. İstanbul 854 bin 75 ile ilk sıraya yerleşti. Öte yandan, 17 - 23 Nisan tarihli tarihlerinde, geçen haftaya oranla vaka sayısı en çok azalan il ise Yalova oldu. İşte son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan 10 il...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Hakkari, Siirt, Gümüşhane, Ağrı, Zonguldak, Kırşehir, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Kars gibi illerde vaka artışı devam etti.
2
GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI ARTAN 10 İL
1-HAKKARİ
Eski vaka sayısı: 91,26
Yeni vaka sayısı: 150,79
3
2- Siirt
Eski vaka sayısı: 83,97
Yeni vaka sayısı: 123,84
4
3- Gümüşhane
Eski vaka sayısı: 242,76
Yeni vaka sayısı: 333,8
5
4- Ağrı
Eski vaka sayısı: 307,23
Yeni vaka sayısı: 389,96
6
5- Zonguldak
Eski vaka sayısı: 456,36
Yeni vaka sayısı: 578,82
7
6- Kırşehir
Eski vaka sayısı: 315,99
Yeni vaka sayısı: 399,52
8
7- Bitlis
Eski vaka sayısı: 150,15
Yeni vaka sayısı: 186,33
9
8- Muş
Eski vaka sayısı: 123,32
Yeni vaka sayısı: 153
10
9- Diyarbakır
Eski vaka sayısı: 117,36
Yeni vaka sayısı: 143,6
11
10- Kars
Eski vaka sayısı: 291,66
Yeni vaka sayısı: 351,32
12
GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI AZALAN 10 İL
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17-23 Nisan tarihli illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre Yalova, Kastamonu, Kilis, Yozgat, Samsun, Adıyaman, Iğdır, Osmaniye, Trabzon, Kırklareli gibi illerde vaka sayısında düşüş görüldü.