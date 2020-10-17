Son dakika haberler: Koronavirüs raporu yayınlandı! İstanbul'da bir haftada 45 kişi öldü

21 BİN 600 HASTA 15 YAŞ ALTI: Bildirilen tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Hastaların 21 bin 600’ü 15 yaş ve altı (yüzde 6.4), 47 bin 383’ü 15-24 yaş arasında (yüzde 14.1), 166 bin 402’si 25-49 yaş grubunda (yüzde 49.4), 63 bin 278’i 50-64 yaş arasında (yüzde 18.8), 29 bin 575’i 65-79 yaş grubunda (yüzde 8.8), 8 bin 294’ü 80 yaş ve üzerinde (yüzde 2.5) gerçekleşti. Onaylanan hastaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.