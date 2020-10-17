Son dakika haberler: Koronavirüs raporu yayınlandı! İstanbul'da bir haftada 45 kişi öldü

5–11 Ekim tarihleri arasında hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3 bin 369 oldu. Son bir haftada 489 kişi entübe edildi.
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ÜLKE GENELİNDEKİ ÖLÜMLER:
Pandeminin başladığı mart ayından bu yana ölüm rakamları İstanbul’da toplam 3 bin 135 (geçen hafta bu rakam 3 bin 90 olarak belirtilmişti), Batı Marmara’da 215, Ege’de 791, Doğu Marmara’da 733, Batı Anadolu’da 1091, Akdeniz’de 393, Orta Anadolu’da 441, Batı Karadeniz’de 380, Doğu Karadeniz’de 185, Kuzeydoğu Anadolu’da 196, Ortadoğu Anadolu’da 296, Güneydoğu Anadolu’da 981 oldu.
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21 BİN 600 HASTA 15 YAŞ ALTI:
Bildirilen tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. Hastaların 21 bin 600’ü 15 yaş ve altı (yüzde 6.4), 47 bin 383’ü 15-24 yaş arasında (yüzde 14.1), 166 bin 402’si 25-49 yaş grubunda (yüzde 49.4), 63 bin 278’i 50-64 yaş arasında (yüzde 18.8), 29 bin 575’i 65-79 yaş grubunda (yüzde 8.8), 8 bin 294’ü 80 yaş ve üzerinde (yüzde 2.5) gerçekleşti. Onaylanan hastaların içinde yaşı bilinmeyen sadece bir vaka mevcut.
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"İSTANBUL'DAKİ ARTIŞ TÜM TÜRKİYE İÇİN RİSK"
Sağlık Bakanı Koca, yaza göre riskli olan sonbahar aylarına girildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
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“Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkânı artacak. Grip virüsü de koronavirüs gibi solunum yoluyla yayılıyor. Sizden ricam tedbirlerde salgının ilk günlerindeki titizliğe dönmenizdir.
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Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğerleri izliyor. Sizlerle bazı endişelerimi açıkça paylaşmış, 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanımızla her zamankinden daha çok çaba içine girdiğimizi belirtmiştim.
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Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyıİstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerdede göstermeliyiz. Buralardaki artış elbette tüm Türkiye içinrisktir. Salgının önü yeni bulaşmalar önlenerek kesilir.”
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HASTA SAYISI 1812’YE YÜKSELDİ
TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 153 oldu.
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Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 117bin 5 test yapıldı, 1812 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 343 bin 955’e yükseldi.
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Hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı ise 1445 oldu. Dün 1419 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 301 bin 98’e ulaştı.
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Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 48.7 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir” ifadelerini kullandı.
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"ZİNCİRİ KIRMAYI BAŞARDIK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il gezileri kapsamında dün Erzurum’daydı. Son bir ayda ülke genelindeki belirgin düşüşünardından başta İstanbul ve Bursa’da bir haftadır artış eğilimi olduğunu söyleyen Koca, “Filyasyon ve HES takibi sayesindebulaşma zincirini kırmayı başardık” dedi.