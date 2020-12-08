Son dakika haberler: Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor dedi, evi basıldı!

ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olmayı sürdürürken ülkedeki Kovid-19 vaka ve ölümleri de her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'nda koronavirüs ekibinde çalışırken kovulan veri bilimci kadının yaşadıkları ise ülkede tam anlamıyla infial yarattı.