Son dakika haberler: Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor dedi, evi basıldı!
ABD'de Sağlık Bakanlığı'nda çalışırken koronavirüs sayılarıyla ilgili çarpıtma yapması istendiğini, bu yüzden kovulduğunu ileri süren veri analisti kadının evi basıldı. Yaşadığı dehşeti sosyal medyadan paylaşan kadın ülkede bir anda gündem haline geldi.
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ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olmayı sürdürürken ülkedeki Kovid-19 vaka ve ölümleri de her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'nda koronavirüs ekibinde çalışırken kovulan veri bilimci kadının yaşadıkları ise ülkede tam anlamıyla infial yarattı.
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Rebekah Jones, bakanlık koronavirüs ekibinin üyesi olarak çalışırken Cumhuriyetçi Partili Florida Valisi Ron DeSantis'i ve eyaletin koronavirüsle ilgili sağlık politikalarını eleştirmiş ve ardından kovulmuştu.
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Veri analisti kadın daha sonra evinde aynı sistemi kurarak eyaletteki koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını kendisi yayınlamaya başlamış, hükümetinse bu rakamlar üzerinde manipülasyon yaptığını iddia etmişti.
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Genç kadın bu olaydan sonra evine yapılan polis baskınıyla adeta kabusu yaşadı.
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31 yaşındaki Rebekah Jones yaptığı veri çalışmalarının engellenmeye çalıştığını söyledi ve başına gelen korkunç olayı anlattı.
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Sosyal medya hesabından o dehşet anlarının paylaşan kadın evini basan polislerin kocasına ve çocuğuna silah doğrulttuğunu iddia etti.
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Yetkililer evindeki tüm belgelere ve bilgisayarına da el konan Jones hakkında açıklama yaparak kadının yaz başında kovulduğunu ve kasım ayında bakanlığın sitesine yasadışı bir şekilde giriş yaptığını açıkladı.
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CNN başta olmak üzere ABD'de birçok haber kanalı Jones'un hikayesini ekrana da taşıdı ve durum ülkede gündem haline geldi.
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ABD'nin Florida eyaletinde bir milyonu aşkın Kovid-19 vakası bulunurken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bini aştı.
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Jones, işini dürüst bir şekilde yapmak isteyen kişilerin kendisine yapıldığı gibi engellenmeye çalışıldığını iddia ederken yetkililerse bu durumu reddediyor.
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Yetkililer yaptıkları açıklamada Rebekah Jones'un sadece Sağlık Bakanlığı verilerini evinden hack'lemekle kalmadığını aynı zamanda insanlara yanıltıcı uyarı mesajları yolladığını söylüyor.
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Florida polis teşkilatına göre göre Rebekah Jones, bin 800 bakanlık çalışanına yetkisi olmamasına rağmen mesaj göndererek 'Daha fazla insan ölmeden sesinizi çıkarın' uyarısı yapmış.