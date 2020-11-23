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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 13:27 | 

Son dakika haberler... Koronavirüs İstanbul'u esir aldı! Risk haritasında yeşil yer kalmadı

Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınında Türkiye'nin en kritik kenti durumundaki İstanbul'da, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre her yer kırmızıya boyandı.

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CNN TÜRK'ten Mustafa Şen ve Veysel Salman'ın haberine göre, İstanbul'da iş artık kontrolden çıkmak üzere... Çünkü artık İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer yok. Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Koronavirüs salgınında İstanbul için artık ilçe fark etmiyor. İstanbul'un koronavirüs haritası kırmızı alarm veriyor.

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Haritalarda İstanbul bir uçtan diğer uca kıpkırmızı durumda. Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar oluyor.

3YEŞİL ATAKÖY DE KIZARDI
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'YEŞİL' ATAKÖY DE KIZARDI!

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre, salgının başlangıcında Bahçelievler kıpkırmızı, Ataköy ise yemyeşildi. Şimdi güncel haritaya baktığımızda Ataköy de kıpkırmızı yani riskli hale döndü.

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Çünkü Türkiye'de günlük vaka sayısı 5 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin oranıysa son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlardan oluşuyor.

6KISITLAMALARA RAĞMEN SOKAKTALAR
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KISITLAMALARA RAĞMEN SOKAKTALAR

Bütün İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasına göre neredeyse kırmızıya döndü. Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkanlar  virüse aldırış etmeden dolaşmaya devam etti.Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkanların bazıları iş nedeniyle dışarıdaydı. Bazıları ise keyfi gezme için kendini sokağa attı.

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