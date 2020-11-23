Son dakika haberler... Koronavirüs İstanbul'u esir aldı! Risk haritasında yeşil yer kalmadı

CNN TÜRK'ten Mustafa Şen ve Veysel Salman'ın haberine göre, İstanbul'da iş artık kontrolden çıkmak üzere... Çünkü artık İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer yok. Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Koronavirüs salgınında İstanbul için artık ilçe fark etmiyor. İstanbul'un koronavirüs haritası kırmızı alarm veriyor.