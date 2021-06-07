Son dakika haberler: Koronavirüs için ezber bozan keşif!.. Koronadan koruyan gen ve laboratuvar üretimi izi..

Söz konusu çalışamaya imza atan ekipte yer alan John Burn ise, Kovid-19'un insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olduğunun altını çizdi ve 'Bazı insanların neden hastalandığını ne kadar kolay anlarsak, kendimizi Kovid-19'a ve potansiyel salgınlara karşı daha iyi koruyabiliriz' ifadelerini kullandı.