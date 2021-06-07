Son dakika haberler: Koronavirüs için ezber bozan keşif!.. Koronadan koruyan gen ve laboratuvar üretimi izi..
Son dakika haberi.. Koronavirüs (corona virüsü) pandemisi dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı. Peki virüs bazı insanları neden etkilemiyor? Bu soru sonunda cevap buldu. Bilim insanları bazı insanların Kovid-19'dan hastalanmamasını sağlayan bir gen keşfetti. Uzmanlar kişilerin bu şanslı grupta olup olmadıklarını öğrenebileceğinin altını çizerken, aşılama öncesi genetik test yapılabileceğini hatırlattı. Öte yandan iki ABD'li uzman, Kovid-19'un genom diziliminin, virüsün bir laboratuvarda üretildiğini kuvvetle gösterdiğini savunan bir makale kaleme aldı.
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Son dakika haberi.. Dünya bir buçuk yıldır koronavirüsün (corona virüsü) pençesinde. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs yaklaşık 4 milyon insanın canına mal oldu.
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Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı ve hatırı sayılır bir kısmını hastanelik etti.
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Bilim dünyasından oldukça sevindirici bir haber geldi. Şanslı bir grubun Kovid-19'a karşı korunduğu ortaya çıktı.
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Kovid-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtı bulundu.
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3 KAT DAHA SIK BULUNUYOR
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Newcastle Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları, 'HLA-DRB1*04:01' isimli genin asemptomatik kişilerde üç kat daha sık bulunduğunu keşfetti.
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Söz konusu araştırmaya göre, bu gene sahip kişilerin şiddetli Kovid-19’a karşı daha iyi bir korumaya sahip olduğu belirlendi.
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Araştırmaya imza atan ekip bunun genetik direncin ilk açık kanıtı olduğuna inanıyor.
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İngiltere'nin inovasyon ajansı Innovate UK tarafından finanse edilen çalışma sayesinde aşı için öncelikli grupların yeniden belirlenebileceği ve risk altındaki kişilere öncelik verilerek pandeminin etkisinin azaltılabileceği belirtiliyor.
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Ancak söz konusu kişiler virüse karşı dirençli olsalar da virüsü yaymaya devam ediyor.
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Başka bir deyişle Kovid-19'dan etkilenmeyen bu kişiler farkında olmadan çevrelerindeki pek çok kişiye korona bulaştırma kapasitesine sahip.
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Zira uzmanlar kişilerin bu şanslı grupta olup olmadıklarını öğrenebileceğinin altını çizerken, aşılama öncesi genetik test yapılabileceğini hatırlatıyor.
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İŞTE ŞANSLI GRUP
Konu ile ilgili yapılan açıklamada 'Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz' ifadesine yer verildi.
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Başka bir deyişle bu keşif Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.
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Söz konusu çalışamaya imza atan ekipte yer alan John Burn ise, Kovid-19'un insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olduğunun altını çizdi ve 'Bazı insanların neden hastalandığını ne kadar kolay anlarsak, kendimizi Kovid-19'a ve potansiyel salgınlara karşı daha iyi koruyabiliriz' ifadelerini kullandı.
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'VİRÜSÜN LABORATUVARDAN ÇIKTIĞI KANITLANDI'
Öte yandan virüsün laboratuvardan sızdığı iddiası ile ilgili çok konuşulacak yeni bir araştırmaya imza atıldı.
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İki ABD'li uzman, Kovid-19'un genom diziliminin, virüsün bir laboratuvarında üretildiğini kuvvetle önerdiğini söyleyen bir makale kaleme aldı.
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Uzmanlar, 'COVID-19'un doğal bir koronavirüste hiç gözlemlenmemiş bir genetik ayak izine sahip olduğunu' belirterek, "Laboratuvar sızıntısı hipotezini desteklemenin en zorlayıcı nedeni kesinlikle bilime dayanıyor" diye yazdı.
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Berkeley Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Dr. Stephen Quay ve Richard Muller, Wuhan laboratuvarının, bilim adamlarının 'ölümcüllüğü artırmak için virüsleri kasıtlı olarak güçlendirecekleri' 'işlev kazanımı' araştırmaları yürütmekle bilindiğini iddia ediyorlar.
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İkili makalelerinde 'CGG-CGG kombinasyonu hiçbir zaman doğal olarak bulunmadı. Bu, rekombinasyon adı verilen yeni becerileri alan virüslerin yaygın yönteminin burada çalışamayacağı anlamına geliyor' diye yazdı.
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Kovid-19, 36 dizilim modelinden biri olan 'CGG-CGG' genom dizilimine sahiptir. Söz konusu kombinasyon, bilim insanları tarafından işlev kazanımı araştırmalarında yaygın olarak kullanılır, ancak bunun dışında son derece 'nadir' olarak nitelendirilir.
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Uzmanlar, SARS veya MERS gibi doğal olarak oluşan hiçbir koronavirüsün şimdiye kadar bir CGG-CGG kombinasyonuna sahip olmadığının altını çiziyor.