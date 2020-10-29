Son dakika haberler: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Hastalarda 'aspirin' kullanıyoruz
Son dakika haberi.. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye koronavirüs(Kovid-19) tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören hastaların tedavi sürecinde kullanılan ilaçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında aspirin düzenli kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkmıştı.
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, aspirinin Türkiye'de salgının en başından bu yana hastalarda kullanıldığını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi.
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Prof. Dr. Azap, "Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor.
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Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor" dedi.
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'BAŞTAN BERİ HASTALARIMIZDA KULLANIYORUZ'
Bunun salgının erken dönemlerinden itibaren bildikleri bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Azap, "Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur.
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'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir.
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Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler.
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En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspirin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" diye konuştu.