Son dakika: Koronavirüs aşısında heyecanlandıran haber! Faz 3 denemesinde yüzde 90 etkili oldu

'İKİ SENE TAKİP EDECEKLER' Ünal, aşı deneyimiyle ilgili olarak da "Aşı, çok ince ve kısa bir iğne ile yapılan kas içi enjeksiyondu. Bir çok enjeksiyona göre çok daha rahat, ağrısız denilebilecek düzeyde bir enjeksiyon oldu. Bunda iğnenin yapısı, ilacın yakıcı olmaması ve tabii ki enjeksiyonu yapan hemşire arkadaşımızın tecrübesi önemli etken oldu. Aşının yapılmasından önce TV programları, gazeteler ve sosyal medya hesabımda da aşı araştırmasında gönüllü denek olacağımı bildirmiştim. Benim aşı olmamdan 2-3 gün önce benim gibi denek olan bir kişiden aşı sonrası kolunu kullanamadığı, ciddi ağrı oluştuğu bilgisi geldi. Aşıyı kullanmadığım kolumdan olmamı önermekteydi. Ben de sol omuzumdan aşı oldum. Zaten bu uygulama genel bir kuraldır. Ancak ben benzeri bir yan etki ile karşılaşmadım. Şişlik ve kızarma bile olmadı. Aşı sonrasında normal yaşantımı sürdürdüm ve sürdürmeye devam etmekteyim. Aşı ile ilgili tek hatırlamam gereken şey her akşam günlük bilgilerimi aşı merkezi ile paylaşmak. Bundan sonra araştırmada planlandığı gibi giderek azalan sıklıkta olmak üzere bilgi paylaşımına, kan ve diğer örneklerin alımına devam. Beni iki sene boyunca takip edecekler.