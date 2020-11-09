Son dakika: Koronavirüs aşısında heyecanlandıran haber! Faz 3 denemesinde yüzde 90 etkili oldu
Dünya koronavirüs salgınına diz çökmüş ve hemen her ülkede rekor sayıda vaka artışları görülmeye başlamışken aşı çalışmalarıyla ilgili nihayet sevindiren son dakika haberi geldi. Son dakika haberine göre Biontech-Pfizer’in geliştirdiği Covid-19 aşısının Faz 3 denemesinde% 90 etkili olduğu açıklandı!
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Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya ve salgın yayılmaya devam ederken dünyanın dört gözle beklediği aşı haberi az önce Pfizer ile BioNTech firmasından geldi.
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu aştı, 51 milyona hızla yaklaşıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 500 bine doğru ilerliyor.
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AJANSLAR SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Tüm insanlık nefesini tutmuş koronavirüs aşısından gelecek iyi haberi bekliyordu. Haber az önce tüm dünya ajansları tarafından son dakika ibaresiyle duyuruldu.
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YÜZDE 90 ETKİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı.
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Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi.
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Deneyleri hala devam eden koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu ve bu aşının Kovid-19 salgınıyla mücadelede çok önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi.
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Aşının yaygın kullanımı ise hemen başlamayacak.
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Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre deneyler tamamlandıktan sonra koronavirüs aşısı için önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iznine başvurulacak. Bu izin alındıktan sonra ise aşının üretim ve dağıtım çalışmaları başlayacak.
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ONBİNLERCE KİŞİDE DENENDİ
Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 500 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğu tespit edildiği aktarıldı.
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On binlerce gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.
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ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için “acil durum onayı başvurusunda” bulunmayı planlandığı öğrenildi.
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Pfizer ve BioNTech, 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planlıyor.
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PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL AŞIYI DENEMİŞ, DENEYİMLERİNİ HÜRRİYET'E AKTARMIŞTI
Biontech-Pfizer’in COVID-19 aşısını deneyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal deneyimlerini Hürriyet için aktarmıştı.
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Ünal “COVID-19 ile alakalı bugün 200 kadar aşı üzerinde araştırma yapılmaktadır. Benim olduğum aşı Alman BioNTheck firması tarafından geliştirilen mRNA aşısıdır. Firmanın kurucusu Almanya’da yaşayan bir Türk Profesör ve eşidir. Çin’de dağıtımı için Fosun Pharma firmasıyla, diğer ülkelerde dağıtımı için Pfizer firmasıyla anlaşma yapılmıştır." açıklamasını yapmıştı.
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Prof. Dr. Necmettin Ünal aşıyla ilgili olarak "Geliştirilen aşı ile alakalı olarak klinik öncesi çalışma ve araştırmalar Ocak ayından bu yana yürütülmektedir. Faz 1/2 araştırmaları ABD ve Almanya’da gerçekleştirilmiştir. Faz 1/2 araştırma sonuçlarına göre BNT162b2 aşısının yeterli hücresel ve hümoral bağışıklık oluşturduğu, yeterli güvenirliğe sahip olduğu gösterilmiştir." demişti.
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'İKİ SENE TAKİP EDECEKLER'
Ünal, aşı deneyimiyle ilgili olarak da "Aşı, çok ince ve kısa bir iğne ile yapılan kas içi enjeksiyondu. Bir çok enjeksiyona göre çok daha rahat, ağrısız denilebilecek düzeyde bir enjeksiyon oldu. Bunda iğnenin yapısı, ilacın yakıcı olmaması ve tabii ki enjeksiyonu yapan hemşire arkadaşımızın tecrübesi önemli etken oldu. Aşının yapılmasından önce TV programları, gazeteler ve sosyal medya hesabımda da aşı araştırmasında gönüllü denek olacağımı bildirmiştim. Benim aşı olmamdan 2-3 gün önce benim gibi denek olan bir kişiden aşı sonrası kolunu kullanamadığı, ciddi ağrı oluştuğu bilgisi geldi. Aşıyı kullanmadığım kolumdan olmamı önermekteydi. Ben de sol omuzumdan aşı oldum. Zaten bu uygulama genel bir kuraldır. Ancak ben benzeri bir yan etki ile karşılaşmadım. Şişlik ve kızarma bile olmadı. Aşı sonrasında normal yaşantımı sürdürdüm ve sürdürmeye devam etmekteyim. Aşı ile ilgili tek hatırlamam gereken şey her akşam günlük bilgilerimi aşı merkezi ile paylaşmak. Bundan sonra araştırmada planlandığı gibi giderek azalan sıklıkta olmak üzere bilgi paylaşımına, kan ve diğer örneklerin alımına devam. Beni iki sene boyunca takip edecekler.
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Aşırı sonrasında günlük yaşantısını sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Necmettin Ünal, her akşam günlük bilgilerini aşı merkezi ile paylaşıyor. Prof. Dr. Ünal, iki sene boyunca takip edilecek.
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ABD'li bulaşıcı hastalıklar uzmanı William Schaffner aşı haberi için 'Bu sonuç beklediğimizden çok daha iyi. Uzmanlar olarak %70-75 arası bir etkinlik bekliyorduk; %90 etki bütün aşılar için çok çok iyi bir oran. Çalıma henüz tamamlanmamış olsa da elimizdeki veriler oldukça sağlam.' açıklamasını yaptı.
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OXFORD AŞISI DA ÜRETİME BAŞLIYOR
Küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.
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Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi. Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.
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Avustralya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretimi ve tedariki için üreticilerle 1,7 milyar dolarlık anlaşma imzalamış, aşının vatandaşlara ücretsiz yapılacağını duyurmuştu. Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti, vatandaşların ücretsiz Kovid-19 aşısına 2021 yılı başında erişebileceğini bildirmişti.
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AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD'de ara verilmişti. Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
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Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.