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Osman MÜFTÜOĞLU
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberler: Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?

Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği korona aşılarıyla ilgili merak edilen her şeyi yanıtladı. İşte 8 kritik soruya Osman Hoca’nın yanıtları.

Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
osmanmuftuoglu55@gmail.com
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Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
osmanmuftuoglu55@gmail.com
11. AŞI YETERİNCE GÜÇLÜ MÜ
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1. AŞI YETERİNCE GÜÇLÜ MÜ

Ruslar yüzde 92, BioNTech-Pfizer yüzde 94.5 etkinlik açıkladı. Net olan şey, hepsi “yüzde 50 başarı kotasını” aştı.

22. PEKİ BU RAKAMLAR NET Mİ
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2. PEKİ BU RAKAMLAR NET Mİ

Hayır değil! Bu aşıların koruma kapasitesi, biraz bize, yani yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı.

33. KORUNMA NE ZAMAN BAŞLIYOR
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3. KORUNMA NE ZAMAN BAŞLIYOR

Herkeste yanlış bir “aşırı iyimserlik” var. Tam ve güçlü koruma için aşı olduktan sonra 6 hafta sabır gerekiyor.

44. NE KADAR SÜRE KORUYOR
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4. NE KADAR SÜRE KORUYOR

Neticeyi antikorların gücü, miktarı ve dayanma süresi belirleyecek.

55. AŞILANAN VİRÜS BULAŞTIRIR MI
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5. AŞILANAN VİRÜS BULAŞTIRIR MI

Aşıların “yaptıranı koruyabileceği” ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor.

66. DAĞITIM EŞİT OLACAK MI
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6. DAĞITIM EŞİT OLACAK MI

Maalesef bu soruya şimdilik “Hayır!” yanıtı vermek zorundayız. Bazı büyük ülkeler büyük siparişler verdi.

77. BU AŞILAR GÜVENLİ Mİ
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7. BU AŞILAR GÜVENLİ Mİ

Henüz ciddi ölçüde tereddüde yol açabilecek bir yan etki ile karşılaşılmış değil. Ama dikkatli ve tedbirli olmak lazım.

88. ÜCRETSİZ Mİ YAPILACAK
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8. ÜCRETSİZ Mİ YAPILACAK

Ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Sağlık Bakanı Koca uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını söyledi. >> 2’de

Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
osmanmuftuoglu55@gmail.com
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