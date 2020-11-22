Son dakika haberler: Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?

Ruslar yüzde 92, BioNTech-Pfizer yüzde 94.5 etkinlik açıkladı. Net olan şey, hepsi “yüzde 50 başarı kotasını” aştı.Hayır değil! Bu aşıların koruma kapasitesi, biraz bize, yani yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı.Herkeste yanlış bir “aşırı iyimserlik” var. Tam ve güçlü koruma için aşı olduktan sonra 6 hafta sabır gerekiyor.Neticeyi antikorların gücü, miktarı ve dayanma süresi belirleyecek.Aşıların “yaptıranı koruyabileceği” ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor.Maalesef bu soruya şimdilik “Hayır!” yanıtı vermek zorundayız. Bazı büyük ülkeler büyük siparişler verdi.Henüz ciddi ölçüde tereddüde yol açabilecek bir yan etki ile karşılaşılmış değil. Ama dikkatli ve tedbirli olmak lazım.Ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Sağlık Bakanı Koca uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını söyledi. >> 2’de