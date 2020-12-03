Son dakika haberler: Koronavirüs aşısı için dört aşamalı plan! İşte tüm detaylar
Aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu, ilk aşıların 11 Aralık’tan sonra geleceğini açıkladı. Kurul aşılamada uygulanacak planın detaylarını da paylaştı: “İlk aşama sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar. İkinci aşama kritik sektörlerde çalışan kişiler ile 50 yaş üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar. Son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler.”
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan ve yaklaşık 4 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
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GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Ülkemizin de içinde olduğu birçok ülke, aşı geliştirme çalışmaları için tüm bilimsel birikimlerini ve maddi kaynaklarını seferber etmiştir. Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi farklı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor ve olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.
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MENŞEİ DEĞİL ETKİNLİĞİ ÖNEMLİ
Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir.
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Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı ‘inaktif’ diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve alt yapımız hazır durumdadır.
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AŞILAR ÖNCE İNCELENECEK
Temin etmek üzere olduğumuz diğer aşı ise mRNA aşısıdır. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır.
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Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık’tan sonra gelmesi beklenmektedir.
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Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Veriler, TİTCK tarafından ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşılamaya bu aşamadan sonra geçilecektir.
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BİLİM KURULU BELİRLEDİ
Bilim Kurulumuzca genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.
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1) SAĞLIK ÇALIŞANLARI
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
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2) RİSKLİ İŞ GRUBU
İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
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3) 50 YAŞ ALTI GRUP
Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.”
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31 BİN 923 YENİ VAKA...
Türkiye'’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 129 oldu. Yeni vaka sayısı ise 31 bin 923 olarak tespit edildi.