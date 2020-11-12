Son dakika haberler: Koronavirüs aşında son durum... Pfizer ve BioNTech aşısından sonra Rusya da flaş gelişmeyi duyurdu!
Son Dakika Haberi... Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, tüm dünyanın umudu oldu. “Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz” diyen Prof. Dr. Şahin için “Dünya krizinin kurtarıcısı” yorumları yapıldı. BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği COVID-19 aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Koronavirüs aşısındaki bu flaş gelişmenin ardından az önce Rusya'dan da bir aşı haberi geldi. Rusya, geliştirdiği Sputnik V adlı aşının etkisini açıklayarak aşı yarışında öne geçmek için kritik bir adım attı. İşte koronavirüs aşısındaki en sıcak gelişmeler...
Koronavirüs aşısı yarışında yaşanan sıcak gelişme bir kez daha dünya gündeminde! Pfizer ve BioNTech tarafından açıklanan ön raporda, geliştirdikleri aşının yüzde 90 koruyucu etkisi olduğu ve önemli bir yan etkinin rapor edilmediği açıklanmış, bunun salgının seyrini değiştirebilecek bir gelişme olduğu söylenmişti.
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RUSYA'DAN FLAŞ AŞI HABERİ GELDİ!
Pfizer ve BioNTech'in aşı açıklamasının ardından Rusya da hemen bir aşı hamlesi yapmakta gecikmedi. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V adlı aşıyla ilgili flaş haber az önce duyuruldu.
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Rusya da koronavirüs aşısı geliştiren ülkelerin başında geliyor. Rusya'nın Gamalaya Enstitüsü'nde geliştirdiği, Sputnik V adlı koronavirüs aşısıyla ilgili ilk açıklama Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmış; haber aşıyla ilgili yeteri kadar klinik çalışma yapılmadığı gerekçesiyle şüpheyle karşılanmıştı.
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SPUTNİK V YÜZDE 92 ORANINDA ETKİLİ
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının yüzde 90 etkili olduğunun duyurulmasından sonra Rusya'dan da flaş aşı açıklaması geldi. Rusya, Sputnik V adlı aşılarının yüzde 92 oranında etki gösterdiğini açıkladı.
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Gamaleya'da yürütülen Faz 3 klinik deneylerinde aşının Moskova'daki 29 ayrı klinikte 49 binden fazla kişi üzerinde test edildiği bildirildi. Rusya ayrıca Sputnik V adlı aşının kritik görevlerde çalışan 10 binden fazla çalışanda da denendiği bildiriliyor.
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Sputnik V aşısı normal grip aşısında da kullanılan Ad5 ve Ad26 adlı adenovirüslerini içeriyor ve 21 gün arayla 2 doz halinde uygulanıyor.
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Dünya koronavirüs salgınına diz çökmüş ve hemen her ülkede rekor sayıda vaka artışları görülmeye başlamışken aşı çalışmalarıyla ilgili nihayet sevindiren haber geldi. Son dakika haberine göre İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı.
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Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam ediyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 243 bini aştı.
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ALMANYA’nın Mainz kentinde kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin başını çektiği BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısı, dünyayı bir anda umutlandırdı.
Salgının nihayet yenileceği ve özlenen normal hayatın uzak olmadığı beklentilerini güçlendirdi. Vakaların her gün yeni bir rekora koştuğu, insanların etkili bir aşının bulunmasının yıllar süreceği ümitsizliğine kapıldığı ve ekonomi çevrelerinin gelecek yılı da kayıp yıl olarak hesaplamaya başladığı bir sırada gelen aşı haberi bilimi, ekonomiyi ve insanları heyecanlandırdı.
Almanya özellikle böyle bir aşının Almanya’da geliştirilmiş olmasının gururunu yaşarken, aşıya imza atan Prof. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin göçmen olması, son zamanlarda göçmenler aleyhine yaşanan tartışmaların ne kadar anlamsız olduğunu, işçi göçünün Almanya’ya ne kadar katkı sağladığını gösterdi.
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‘VERİLER MÜKEMMEL’
Bilim insanları da Prof. Şahin öncülüğünde geliştirilen aşının çok umut verici olduğunu vurguladı. Köln Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Gerd Faetkenheuer “Bu veriler çok mükemmel ve ümit verici.
Bu kadar kısa bir zaman zarfında böyle bir aşı maddesinin geliştirilmesi ve klinik inceleme sonuçlarına ulaşılması inanılmaz bir şey” dedi. ABD’de Mount Sinai’de mikrobiyoloji bölümü profesörü Florian Krammer, BioNTech ve Pfizer’in açıkladığı klinik araştırma sonuçlarını “harika bir sonuç” olarak niteledi. Hamburg Üniversitesi Eppendorf Kliniği tropikal hastalıklar bölümü başkanı Marylyn Addo ise daha dikkatli bir değerlendirmede bulundu ve henüz birincil verilerin gelmediğini, tüm verilerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
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NOBEL’E ADAY OLABİLİR
Enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılar uzun yıllar araştırma gerekse de, insanlık tarihinde ilk kez 10 ay gibi kısa bir sürede koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmesi ve yüzde 90’nın üzerinde etkili olması bir mucize olarak görülüyor.
Koronaya karşı en mükemmel aşıyı geliştirdiğine inanan Prof. Şahin “Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz” dedi. Alman basını Prof. Şahin’i şimdiden dünyayı krizden kurataracak kişi ilan etti. Bild Gazetesi Prof. Dr. Uğur Şahin için “Alman aşı harikasının babası” başlığını kullandı. Köln’de yayınlanan Express Gazetesi “Dünya krizinin kurtarıcısı” başlığını kullanırken, başarılı olması halinde Nobel Tıp Ödülü’nün de sahibi olacağı yorumunda bulundu.
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Koronavirüs çıktı çalışmalara başladı
1965 İskenderin doğumlu olan Prof. Uğur Şahin 4 yaşında ailesiyle Almanya’nın Köln kentine geldi. Babası Ford fabrikasında işçi olarak çalışan Uğur Şahin, kansere karşı kemoterapiyi geliştiren Alman tıp bilimcisi Paul Ehrlich’in hayatı üzerine seyrettiği bir belgesel filmden çok etkilendi ve tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesinde tıp okuyan Şahin, Hamburg’ta tanıştığı eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kanseri yenmek için hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürütüyordu.
Çiftler bu alanda kaydettikleri önemli gelişmeden ötürü ödüller aldı. Düğün günü bile laboratuvarda çalışan çift, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan akciğer hastalığı koronavirüs alarma geçirdi. 55 yaşındaki Prof. Şahin bu enfeksiyonun yerel kalmayacağı ve hızla tüm dünyaya yayılacağını çok çabuk gördü.
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Prof. Şahin 2008 yılında eşi Özlem Türeci’yle birlikte kurduğu BioNTech yönetim kurulunu hemen toplayıp “Yeni görevimiz bu virüsü yenmek. Bu insani bir görev olacak” dedi.
Şahin ve Türeci kansere karşı ilaç geliştirme çalışmasını bir süreliğine ikinci plana atarak, koronavirüse karşı etkili ve güvenli bir aşı geliştirmek için kolları sıvadı.
Babası İstanbullu bir doktor olan Özlem Türeci’nin adı ön planda olmasa da aşı çalışmalarında önemli rol oynuyor ve araştırma şefi.harika haber" olarak nitelendiren von der Leyen, "AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacak." ifadesini kullandı.
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AŞININ FİYATI BELLİ OLDU
Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi.
Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.
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İki şirket tarafından yapılan açıklamada bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvurulmasının planladığı ifade edilerek, bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.
BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR
Prof. Şahin hisselerinin artması ve dünyanın en zenginleri arasına girmesinin kendisini hiç ilgilendirmediğini söyledi.
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UĞUR ŞAHİN: BU BİR ZAFERDİR!
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel olarak aşının 3. aşama çalışmalarının ilk ara analizinin, aşının "Kovid-19'u etkili bir şekilde önleyebileceğine dair kanıt sağladığını" belirterek, “Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çabaları için bir zaferdir.” ifadesini kullandı.
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Şahin, "10 ay önce söz konusu aşıyı bulma yolculuğuna çıktığımızda başarmayı arzuladığımız şey buydu. Özellikle bugün, hepimiz salgında ikinci bir dalganın ortasındayken ve birçoğumuz kısıtlamalara maruz kalırken, bu salgını sona erdirme ve hepimiz için normallik duygusunu yeniden kazanma yolunda bu dönüm noktasının ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
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DÜNYAYI KURTARAN TÜRKLER!
Aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci için dünya basınında "Dünyayı kurtaran çift" haberleri manşetlere taşındı.
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EKONOMİYİ CANLANDIRDI: TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK
Prof. Şahin'in, "Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz" sözleri derin bunalıma giren dünya ekonomisini yeniden canlandırdı. Ekonomi uzmanları "tünelin ucu göründü" dedi.
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Almanya özellikle böyle bir aşının Almanya'da geliştirilmiş olmasının gururunu yaşarken, aşıya imza atan Prof. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin göçmen kökenli olması, son zamanlarda göçmenler aleyhine yaşanan tartışmaların ne kadar anlamsız olduğunu, işçi göçünün Almanya'ya ne kadar katkı sağladığını gösterdi.
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Dünya ekonomisi, mali piyasalar aşı haberiyle yeniden hareketlenirken, borsa mart ayından bu yana ilk kez yükselişe geçti. Alman hisse senedi endeksi Dax yüzde 6.5 oranında artarak 13 bin 297 puanla, EuroStoxx50 7.4 artarak 3439 puanla kapandı. Mart ayından beri en yüksek artış olduğu belirtildi. Alman ekonomi uzmanları aşı haberini "tünelin ucu göründü. Ekonomik zarar beklenenden daha düşük olacak. Daha iyi bir konjonktür bekliyoruz" diye değerlendirdi.
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BİLİM İNSANLARI DA UMUTLU
Bilim insanları da Prof. Şahin öncülüğünde geliştirilen aşının çok umut verici olduğunu vurguladı. Köln Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Gerd Faetkenheuer, "bu veriler çok mükemmel ve ümit verici. Bu kadar kısa bir zaman zarfında böyle bir aşı maddesinin geliştirilmesi ve klinik inceleme sonuçlarına ulaşılması inanılmaz bir şey" dedi.
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ABD'de Mount Sinai'de mikrobiyoloji bölümü profesörü Florian Krammer, BioNTech ve Pfizer'in açıkladığı klinik araştırma sonuçlarını "harika bir sonuç" olarak niteledi.
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Hamburg Üniversitesi Eppendorf Kliniği tropikal hastalıklar bölümü başkanı Marylyn Addo ise daha dikkatli bir değerlendirmede bulundu ve henüz birincil verilerin gelmediğini, tüm verilerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
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DÜNYAYI KRİZDEN KURTARAN KİŞİ
Bugüne kadar dünyada enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılar uzun yıllar aldı ve yan etkisini görmek için en az iki yıl araştırma sonuçları beklendi. İnsanlık tarihinde ilk kez 10 ay gibi kısa bir sürede koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmesi ve yüzde 90'nın üzerinde etkili olması yanında önemli bir yan etkisinin görülmemesi bir mucize olarak görülüyor.
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ŞAHİN, NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ ALABİLİR
Alman basını Prof. Şahin'i şimdiden dünyayı krizden kurtaracak kişi ilan etti. Bild Gazetesi Prof. Uğur Şahin için "Alman aşı harikasının babası" başlığını kullandı. Köln'de yayınlanan Express Gazetesi Dünya krizinin kurtarıcısı başlığını kullanırken, başarılı olması halinde Nobel Tıp Ödülü'nün de sahibi olacağı yorumunda bulundu.
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'BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR'
Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin hisse senetleri yüzde 20 yükseldi. Prof. Şahin hisselerinin artması ve dünyanın en zenginleri arasına girmesinin kendisini hiç ilgilendirmediğini söyledi ve "biz uzun vadede bir değer yaratmak istiyoruz" dedi.
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DÜĞÜN GÜNLERİNDE BİLE ÇALIŞMIŞLAR
Uğur Şahin, kansere karşı kemoterapiyi geliştiren Alman tıp bilimcisi Paul Ehrlich'in hayatı üzerine seyrettiği bir belgesel filmden çok etkilendi ve tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesinde tıp okuyan Şahin, Hamburg'ta tanıştığı eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kanseri yenmek için hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürütüyordu. Çiftler bu alanda kaydettikleri önemli gelişmeden ötürü ödüller aldı.
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WUHAN'DAN GELEN HABER ALARMA GEÇİRDİ; AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Düğün günü bile laboratuvarda çalışan çiftİ, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan akciğer hastalığı koronavirüs alarma geçirdi. 55 yaşındaki Prof Şahin bu enfeksiyonun yerel kalmayacağı ve hızla tüm dünyaya yayılacağını çok çabuk gördü. Prof. Şahin 2008 yılında eşi Özlem Türeci'yle birlikte kurduğu BioNTech yönetim kurulunu hemen toplayıp, "yeni görevimiz bu virüsü yenmek. Bu insani bir görev olacak" dedi. Şahin ve Türeci kansere karşı ilaç geliştirme çalışmasını bir süreliğine ikinci plana atarak, koronavirüse karşı etkili ve güvenli bir aşı geliştirmek için kolları sıvadı. Babası İstanbullu bir doktor olan Özlem Türeci'nin adı haberlerde geçmese bile aşı çalışmalarında önemli rol oynuyor ve araştırma şefi.
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PFIZER CEO'SU: BİLİM VE İNSANLIK İÇİN HARİKA BİR GÜN
Pfizer'in CEO'su Albert Bourla da yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" ifadesini kullanmıştı.
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BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planlandığını duyurmuştu.
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Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
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ÜLKELER SIRAYA GİRDİ
Dün gelen haberden sonra dünya ülkeleri de aşıyı almak için harekete geçti.
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İspanya Sağlık Bakanı Pfizer ve BioNTech aşısının ülkelerine 2021 başında ulaşmasını beklediklerini belirtirken, Almanya da aşıdan 100 milyon doz satın almayı planlıyor.
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ABD de Pfizer ve BioNTech aşısının ülkede kullanılmasını planlıyor. ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump da dün yoğun seçim gündemine rağmen aşıyla ilgili açıklama yapmış; ABD, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurmuştu. ABD'li ilaç üreticisi firmanın hisseleri, bugün yüzde 14 arttı.
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Biontech-Pfizer’in COVID-19 aşısını deneyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal deneyimlerini Hürriyet için aktarmıştı. Ünal, aşının kendisinde yan etki yaratmadığını, aşıdan sonra 2 yıl boyunca şirket tarafından gözleneceğini açıklamıştı.