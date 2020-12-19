Son dakika haberler: Koronavirüs aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Söylentiler sona erecek... Hepsi yayınlandı!

KORONAVİRÜS AŞILARI NASIL ÇALIŞIYOR? Hem Pfizer hem de Moderna aşısı haberci RNA (mRNA) teknolojisini kullanıyor. Bu aşılar türünün ilk örneği olsa da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre bilim insanları mRNA, teknolojisi üzerinde 20 yıldan bir süredir çalışıyor.