Son dakika haberler: Konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisinde tarihi fırsat! İşte faiz oranları
Kamu bankaları ihtiyaç, konut, taşıt, turizm için kredi paketi açıkladı. Konut alımlarında 12 ay geri ödeme olmazken taşıt kredilerinde de düşük faizler öne çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. İşte kamu bankalarının başlatmış olduğu dev kredi kampanyasına ilişkin tüm detaylar
Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlara dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
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Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi alanında yapılan kampanya ile tarihi düşük faiz seviyeleri ve vadeler ortaya çıktı.
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KONUT KREDİSİ KAMPANYASI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor.
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İstanbul-Ankara ve İzmir’deki illerde yapılacak alım-satımlara ilişkin olarak 750 bin lira azami sınır, diğer şehirlerde ise 500 bin lira azami sınır belirlendi. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
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Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
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Örnek ödeme tablosu
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 1019 lira
Toplam geri ödeme 171 bin 184 lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 1528 lira
Toplam geri ödeme 275 bin lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 200 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 2038 lira
Toplam geri ödeme 366 bin 840 lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 300 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 3057 lira
Toplam geri ödeme 550 bin 260 lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 400 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 4076 lira
Toplam geri ödeme 733 bin 48 lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 500 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 5095 lira
Toplam geri ödeme 917 bin lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 600 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 6114 lira
Toplam geri ödeme 1.1 milyon lira
*12 ay geri ödemesiz
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Kredi tutarı: 750 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 7642 lira
Toplam geri ödeme 1 milyon 375 bin lira
*12 ay geri ödemesiz
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EŞİT TAKSİTLİ KONUT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 937 lira
Toplam geri ödeme 168 bin 709 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 1405 lira
Toplam geri ödeme 253 bin lira
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Kredi tutarı: 200 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 1847 lira
Toplam geri ödeme 337 bin 320 lira
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Kredi tutarı: 300 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 2811 lira
Toplam geri ödeme 506 bin lira
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Kredi tutarı: 400 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 3748 lira
Toplam geri ödeme 674 bin lira
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Kredi tutarı: 500 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 4685 lira
Toplam geri ödeme 843 bin lira
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Kredi tutarı: 600 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 5622 lira
Toplam geri ödeme 1 milyon 11 bin lira
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Kredi tutarı: 750 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 7027 lira
Toplam geri ödeme 1 milyon 264 bin lira
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TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 4327 lira
Toplam geri ödeme 51 bin 924 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 6058 lira
Toplam geri ödeme 72 bin 696 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 8655 lira
Toplam geri ödeme 103 bin 860 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 12982 lira
Toplam geri ödeme 155 bin 784 lira
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 4394 lira
Toplam geri ödeme 52.728 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 6152 lira
Toplam geri ödeme 73.824 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 8788 lira
Toplam geri ödeme 105.456 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 12 ay
Taksit tutarı 13182 lira
Toplam geri ödeme 158.184
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 2239 lira
Toplam geri ödeme 53.736 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 3135 lira
Toplam geri ödeme 75.240 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 4479 lira
Toplam geri ödeme 107.496 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 6719 lira
Toplam geri ödeme 161.256 lira
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 2305 lira
Toplam geri ödeme 55320 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 3228 lira
Toplam geri ödeme 77.472 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 4611 lira
Toplam geri ödeme 110.664 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 6917 lira
Toplam geri ödeme 166 bin lira
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 1198 lira
Toplam geri ödeme 57504 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 1678 lira
Toplam geri ödeme 80544 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 2397 lira
Toplam geri ödeme 115 bin lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 3595 lira
Toplam geri ödeme 172.560 lira
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 1266 lira
Toplam geri ödeme 60.768 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 1773 lira
Toplam geri ödeme 85.104 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 2533 lira
Toplam geri ödeme 121.584 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 3799 lira
Toplam geri ödeme 182.352 lira
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 991 lira
Toplam geri ödeme 59460 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 1387 lira
Toplam geri ödeme 83220 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 1982 lira
Toplam geri ödeme 118.920 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 2974 lira
Toplam geri ödeme 178.440 lira
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 1606 lira
Toplam geri ödeme 63.600 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 1485 lira
Toplam geri ödeme 89.100 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 2121 lira
Toplam geri ödeme 127.260 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 3185 lira
Toplam geri ödeme 190.920 lira
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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 2349 lira
Toplam geri ödeme 56.376 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 3288 lira
Toplam geri ödeme 78.912 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 4698 lira
Toplam geri ödeme 112.752 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 24 ay
Taksit tutarı 7047 lira
Toplam geri ödeme 169.12 lira
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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 1311 lira
Toplam geri ödeme 62.928 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 1836 lira
Toplam geri ödeme 88.128 lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 2623 lira
Toplam geri ödeme 125.904 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 48 ay
Taksit tutarı 3935 lira
Toplam geri ödeme 188.880 lira
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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI
Kredi tutarı: 50 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 1107 lira
Toplam geri ödeme 66.420 lira
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Kredi tutarı: 70 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 1550 lira
Toplam geri ödeme 93 bin lira
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Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 2214 lira
Toplam geri ödeme 132.840 lira
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Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 60 ay
Taksit tutarı 3322 lira
Toplam geri ödeme 199.320 lira
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SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ
Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla, yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
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Ödeme tablosu
Kredi tutarı: 10.000 lira
Kredi vadesi: 12 ay
Taksit tutarı: 1771
Toplam geri ödeme: 10628 lira
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Kredi tutarı: 10.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Taksit tutarı: 382
Toplam geri ödeme: 11.452 lira
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Kredi tutarı: 10.000 lira
Kredi vadesi: 60 ay
Taksit tutarı: 228
Toplam geri ödeme: 12.316 lira
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TATİL DESTEK TÜKETİCİ KREDİSİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla, bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor.
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Kredi tutarı: 10.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Taksit tutarı: 421
Toplam geri ödeme: 11.789 lira
(*)1.Taksit Seyahat Acentesi, 2. Taksit Banka tarafından ödenecek olup, müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28’dir.
Not: Tutarlar arasında küçük değişiklikler olabilir.