Son dakika haberler: Komandolar Gaziantep'ten Suriye'ye böyle uğurlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, verilen mücadele ile Amanoslarda sadece 4 terörist kaldığını belirterek, "Onlarında sonunun getirilmesi an meselesidir. Türkiye sınırları içerisinde kalan terörist sayısı ise 300 civarındadır. Bu başarı sahadaki güvenlik güçlerimizin, vatandaşlarımızın ve Devletimizin tüm birimlerinin ortaya koymuş olduğu ısrarlı, tutarlı mücadelenin bir sonucudur" dedi.