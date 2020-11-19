Son dakika haberler... KKTC yerli otomobili Günsel Türkiye'de! İşte tüm detaylar ve fiyatı

“SATIŞINDA DEZAVANTAJ YOK”



Günsel “800 tedarikçimiz var. 450’si tüm dünyadan tedarikçiler. Tüm dünyanın bu otomobilin ortaya çıkmasında bir katkısı var. Tanınmamış bir ülke olmanın bu durumda dezavantaj olacağını düşünmüyorum.” dedi.