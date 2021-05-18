Son dakika haberler... Kimi yürüdü, kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı... 'Gitmesem ölecektim!'..
Son 24 saatte en az 5 bin Faslı hayatlarını hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Bunun sadece bir günde görülen en büyük sayı olduğu bildiriliyor. Yola çıkanların bir sosyal medya platformu üzerinden haberleştiği açıklandı. Bu haberleşme ağı iki ülkeyi büyük bir diplomatik krizin eşiğine de getirmiş oldu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fas ve İspanya'yı birbirinden ayıran küçük bir toprak parçası haftanın ilk gününden beri inanılmayacak görüntülere sahne oluyor. Bölgeden gelen fotoğraflar yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor...
2
Son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin yüzerek ya da dalgakıranın olduğu yerden yürüyerek İspanya'ya bağlı Ceuta kentine geçtiği bildirildi.
3
Uluslararası haber ajansları bu sayının daha önce görülmemiş büyüklükte olduğunu bildiriyor. Hayatını hiçe sayan göçmenlerin arasında geniş ailelerin, kadın ve çocukların da bulunduğu bildiriliyor.
4
İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.
5
Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberlerde, sadece bir gün içinde yaşanan düzensiz göçmen akını sonrasında Ceuta'daki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı bilgisi paylaşıldı.
6
AFP'de yer alan haberde göçmenlerin bu derece yüksek sayıda ne şekilde bir araya gelip bu kararı verdikleri de bütün çıplaklığıyla anlatılıyor.
7
26 yaşındaki, Ceuta'ya komşu Tetouan kasabasından bir göçmen 'Facebook'ta sınırı geçmenin mümkün olduğunu okudum. Bir taksi tutup arkadaşımla birlikte oraya gittim. Çünkü artık ailemi ne yapsam geçindiremiyorum' diyerek yaşanan dramı ortaya koydu.
8
Korku dolu yolculuktan sonra karaya ayak basan bir başka göçmen, iki çocuğu olan işsiz bir anne ise 'Korkmuyorum! Ya gidecektim ya da kalıp ölecektim.' diye anlatıyor durumu.
9
İspanyol yetkililerin açıklamasına göre bu zorlu göç yolculuğunda bir kişi hayatını kaybetti. Ölen Faslının erkek olduğu açıklandı.
10
Sosyal medyada paylaşılan videolarda birçok göçmenin üzerinde sadece mayo ya da şortları olduğu halde yola düştüğü görülüyor. Özellikle küçük çocukların üzerlerinde soğuktan donmalarını önlemek için özel koruyucu örtüler yer alıyor.
11
Bazı göçmenler plajla birleşen dağları aşıp İspanya topraklarına ayak basmaya çalışırken yakalandılar. 26 yaşında olduğunu ve iş aramak için bu yolculuğa çıktığını söyleyen bir göçmen 'Beni bu sefer durdurdular ama bir daha deneyeceğim.' diyor.
12
Ceuta yerel yönetimi kaynakları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı düzensiz göçmenlerin sanayi sitesindeki depolarda tutulduklarını bildirdi.
13
GERİ GÖNDERİLECEKLER
Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ceuta sınırında güvenliği sağlama ve mevcut protokol kapsamında yasa dışı giriş yapan göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.
14
İspanyol basınında yer alan, "Düzensiz göçmen akınının, Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışmasından kaynaklandığına" ilişkin iddialara, "Bunun hiçbir kanıtı yok." şeklinde cevap veren Laya, sözlerine şöyle devam etti:
15
"Bu olaya, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklar neden olamaz. Bir insanlık eylemine tepki olarak gençlerin ve çocukların hayatlarının gönüllü olarak tehlikeye atılabileceğini düşünmüyorum. Fas ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi için göç sorununa karşı iş birliği temeldir."
16
İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ!
Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklerin ortaya çıktığı İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan tarihinde Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.
17
İspanyol yetkililer Gali'nin İspanya'ya kabulünün tamamen "insani nedenlerle" olduğunu açıklamasına rağmen, Fas yönetimi olayı "ortaklık ruhu ve iyi komşuluk ruhuna aykırı" olarak yorumlamıştı.
18
Polisario Cephesi, onlarca yıldır Batı Sahra'nın bağımsızlığı için savaşıyor. 1974'te İspanya'nın Batı Sahra'dan çekilmesiyle birlikte Fas bölgedeki kontrolü sağladı.
19
Ancak Fas uzun süreler kendileri ile silahlı çatışmalara da giren Cezayir destekli Polisario Cephesi'ni de büyük bir tehdit olarak görmeye devam ediyor.
20
Bu yıl içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek son göçmen akını 25-26 Nisan tarihlerinde olmuş, 40'ı çocuk 149 Faslı düzensiz göçmen Ceuta'ya geçmişti.
21
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları olan Ceuta ve Melilla Avrupa Birliği'nin Afrika ile tek karasal sınırlarını oluşturuyor.
22
İki bölge de bu sebepten dolayı göçmenlerin Avrupa'da çalışmak ve yaşamak için çıktıkları umut yolculuklarının en önemli giriş noktalarını oluşturuyor.
23
Faslı insan hakları görevlisi Mohamed Benaissa, İspanya'ya gitmeye çalışan Faslıların arasında birçoğunun 18 yaş altı genç ve çocuklar olduğunu ancak binlerce ailenin de kaçmaya çalışanlar arasında yer aldığını söylüyor.