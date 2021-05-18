Dünya hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA-BBC Türkçe Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 11:28 | 18 Mayıs 2021 - 11:28

Son dakika haberler... Kimi yürüdü, kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı... 'Gitmesem ölecektim!'..

Son 24 saatte en az 5 bin Faslı hayatlarını hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Bunun sadece bir günde görülen en büyük sayı olduğu bildiriliyor. Yola çıkanların bir sosyal medya platformu üzerinden haberleştiği açıklandı. Bu haberleşme ağı iki ülkeyi büyük bir diplomatik krizin eşiğine de getirmiş oldu...