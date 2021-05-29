Son dakika haberler... Kim Jong-un'dan bir ölüm emri daha: Bu kez hedefte hayvanlar var!
Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine aldığı bir karar ile gündemde. Ülkesinde koronavirüs olmadığını iddia eden Kuzey Kore liderinden bir kez daha acımasız bir ölüm emri geldi. Kim'in hedefinde bu kez emirlerine itaat etmeyen insanlar değil bambaşka 'varlıklar' var...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin ilacını yasakladı, batı tarzı giyimi yasa dışı ilan etti, Güney Kore filmi satan kişiyi kurşuna dizdirdi... Kim Jong-un, en sonunda hayvanları da düşman ilan etti!
2
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, zalimliği ve verdiği akılalmaz emirlerle dünya gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor.
3
Geçtiğimiz haftalarda 'Batı modası'na savaş açan ve bu kültürden objelerin giyimini yasaklayan Kuzey Kore'den dün bir idam kararı gelmiş, Kim Jong Un, yasadışı müzik ve film satmak ile suçlanan bir kişiyi idam ettirmişti.
4
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre Kim, bu kez de kedilere ve güvercinlere savaş açtı ve yetkililere 'yok edilmeleri' emrini verdi.
5
37 yaşındaki Kuzey Kore liderinin bu kararı hayvanların Çin'den ülkesine girerek Kovid-19 yaydıklarına inandığı için aldığı belirtiliyor. Oysa Kim, aylar önce yaptığı açıklamada ülkesinde hiçbir şekilde koronavirüs salgını olmadığını iddia etmişti...
6
Bu açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken ülkede bir yandan harıl harıl yerli Kovid-19 aşısı üretilmeye çalışıldığı haberleri de basına sızmıştı.
7
Kuzey Kore'nin Çin sınırındaki şehir ve kasabalarda yetkililerin güvercin ve kedileri avlamak için harekete geçtiği ve bu hayvanları vurduğu bilgileri gelmeye başladı.
8
İngilizce yayın yapan Daily NK adlı haber sitesine göre sınırda bulunan Hyesan kentinde bir aile yasa dışı şekilde (!) besledikleri kediyi yetkililere teslim etmedikleri için 20 gün boyunca bir karantina merkezine gönderildi.
9
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde de Pyongyang’daki hastanelerde Çin yapımı ilaç ve aşıların kullanımını yasaklamıştı.
10
Yasaklama kararının, Kuzey Kore’de üst düzey bir yetkilinin Çin yapımı bir ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine Kim Jong-un tarafından alındığı açıklanmıştı.
11
Kuzey Kore ülkede onaylanmış Kovid-19 vakası olmadığını bildirse de ülkede yabancı menşeili ilaçlar kullanılmıyor, bunun yerine ülkede üretilmiş ilaçların kullanımı destekleniyor.
12
Yabancı ülkelerin etkisinden korkan ve kapitalist düzenin ülkesindeki düzen için tehlikeli olduğuna inanan Kim, dış kaynaklı, özellikle de batıdan ve baş düşmanı Güney Kore'den gelen gelen her şeye düşman oluşuyla tanınıyor.
13
Geçtiğimiz haftalarda 'Kapitalist ürünlere' savaş açan ülkede bu kültürü temsil eden her şey yasaklanmıştı.
14
Karar kapsamında ruj, boyalı saç ve dar kot gibi 'sosyalist olmayan' moda ürünleri kullanmak yasaklandı.
15
Parti gazetesi Rodong Sinmun'da konu ile ilgili yayınlanan yazıda şu ifadeler yer vermişti;
16
'Tarih bize, eğer kendi yaşam tarzımıza bağlı kalmazsak, bir ülkenin ekonomik ve savunma gücü ne olursa olsun savunmasız hale gelebileceği ve sonunda nemli bir duvar gibi çökebileceği çok önemli bir ders veriyor'