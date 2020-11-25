MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSon dakika haberler: Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haber.. 'Müjdeyi Beril Işık verdi'
GeriMagazin Son dakika haberler: Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haber.. 'Müjdeyi Beril Işık verdi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 10:15 | 

Son dakika haberler: Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haber.. 'Müjdeyi Beril Işık verdi'

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı eşi Beril Işık tarafından Kenan Işık'ın sevenlerine duyuruldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

2KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

3
Abone Olgoogle-news

Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

4VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR
Abone Olgoogle-news

"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR"

"Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

5KENAN IŞIKA NE OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.

6ZORLU OPERASYON
Abone Olgoogle-news

ZORLU OPERASYON

Türkiye'yi üzen son dakika gelişmesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi