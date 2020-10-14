Son dakika haberler: Katliam gibi ölümlerde korkunç iddia... Sahte içkide kahreden bilanço: 8 il, 44 can

İŞTE BÖYLE ZEHİRLİYOR Yeminli adli bilirkişi Rodi Erdoğan, pet şişeler içinde satılan içkiler gibi üzerinde bandrol olan şişelerdeki içkilerin de sahte olabileceğine dikkati çekti. Sahte içki içindeki yüksek metil alkol oranı ile izopropan maddesinin öldürücü olduğunu anlatan Erdoğan, tüketicileri güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları yönünde uyardı: