Son dakika haberler... Kamuda HES kodu uygulaması başladı...
Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Artık işlemler HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla yapılıyor. Vatandaşlar HES kodu sorgulandıktan sonra binaya giriş yapabiliyor.
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Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi Bugün hayata geçen uygulamada Bağcılar Kaymakamlığı önündeki vatandaşlar, HES kodu uygulamasıyla binaya giriş yapabildi. Uygulamayı kullanmayı bilmeyen görevlilerden yardım istedi.
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Girişlere uygulamanın nasıl kullanılacağının anlatıldığı bilgilendirme afişleri asıldı. Birçok vatandaş bu afişlere bakarak uygulamayı kullanabildi. Ayrıca Türkçe bilmeyenler için Arapça ve İngilizce dillerinde de bilgilendirme notları bulunuyor.
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Danışma bölümünde karşılanan vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulamasından, SMS veya E Devlet üzerinden edindikleri HES kodu sorgulanıyor. HES kodu sorgulaması yapılan ve risk taşımadığı tespit edilen kişiler, x-ray cihazından geçtikten sonra işlem yapacakları birime gidiyor. HES kodu olmayanlar ise kamu binalarındaki hizmetlerden faydalanamayacak.
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GÖREVLİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Kaymakamlık girişinde bir kadın okuma yazma bilmediği için HES kodu alamadı. Binaya girişine izin verilmeyen kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Kadın “Eskiden böyle değildi. Sıraya girerdik içeri alırlardı. Şimdi benim gibi okuma yazması olmayanlar ne yapacak?” diye konuştu.
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“1 HAFTADIR UYGULUYORDUK”
Bugün hayata geçirilen uygulamayı 1 haftadır uyguladıklarını söyleyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Özellikle Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili böyle bir tedbir alındı. Gelen vatandaşlarımız kimisi HES kodu kimisi kare kodu okutarak riskli olup olmadığını ispat etmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına giriyor. Yani hükümet konağına girmek için bu koda sahip olması gerekiyor. Kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın HES kodu alması riskli olup olmadığı tespit edildiği için büyük önem arz ediyor. Şu andan itibaren sistem oturdu gayet güzel gidiyor. Vatandaş da memnun biz de memnunuz inşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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PERSONEL VE VATANDAŞLARIN GİRİŞLERİ AYRILDI
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.
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Alınan karar sonrası Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, kaymakamlık binası girişinde işlemlerini gerçekleştirmek için gelen vatandaşların HES kodu kontrolünü gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.
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HES kodu uygulaması denetiminde açıklamalarda bulunan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve İstanbul Valiliğimizin talimatları doğrultusunda bütün kamu kurum ve kuruşlarının girişlerinde “HES” kodunun zorunlu hale getirilmesinin ilk günü. Üsküdar Kaymakamlığı olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Girişte yığılmanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Personel girişimiz ile vatandaş girişimizi ayırdık.
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Personel girişinde ben dahil çalışan tüm arkadaşlarımız HES kod uygulamamızı göstererek içeri giriyoruz.
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Vatandaşlarımız ilk günde herhangi bir yığılma oluşmaması için sırayla “HES” kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacak, Cep telefonu olmayan HES kodu alamamış vatandaşlarımız ise burada HES kodunu alarak içeri girebilecekler” diye konuştu.
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ANTALYA'DA HES KODU UYGULAMASI
Öte yandan, Antalya’da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş zorunluluğu diğer kurumlarla birlikte adliye önünde de metrelerce kuyruk oluşturdu.
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HES kodunu alarak sırada bekleyen vatandaşların yoğunluk nedeniyle görevlilerin tüm ikazlarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, bazı vatandaşların ise sırada beklerken araya girmeye çalışanlara tepki gösterdiği görüldü.
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Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca korona virüs salgınında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar dahil tüm bankalara Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kod ile giriş yapılıyor. Bugün de adliyeye işlemlerini halletmek için gelen vatandaşlar adliyenin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Adliye girişinde personel tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılırken, yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmedikleri görüldü.
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HES KODU GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Diyarbakır'da ise adliye önünde 2 yıldır arzuhalcilik yapan lise mezunu Mehmet Ali Askan (22), kamu kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi şartından sonra gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da destek oluyor. Askan'ın hedefi, üniversite sınavına girerek hukuk fakültesi kazanmak.
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Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Adliyesi karşısında 2 yıldır baba mesleği arzuhalciliği sürdüren Mehmet Ali Askan, bu şekilde geçimini sağlıyor. Koronavirüs vakalarının arttığı kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, 4 Eylül'de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yapılması şartı getirildi. Diyarbakır Adliyesi'ne girişlerde vatandaşların HES kodu uygulamasında sorun yaşadığını gören Askan, gelen vatandaşlara dilekçe yazmanın yanı sıra HES kodu uygulamasında da yardımcı oluyor.