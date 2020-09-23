Son dakika haberler... Kamuda HES kodu uygulaması başladı...

“1 HAFTADIR UYGULUYORDUK” Bugün hayata geçirilen uygulamayı 1 haftadır uyguladıklarını söyleyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Özellikle Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili böyle bir tedbir alındı. Gelen vatandaşlarımız kimisi HES kodu kimisi kare kodu okutarak riskli olup olmadığını ispat etmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına giriyor. Yani hükümet konağına girmek için bu koda sahip olması gerekiyor. Kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın HES kodu alması riskli olup olmadığı tespit edildiği için büyük önem arz ediyor. Şu andan itibaren sistem oturdu gayet güzel gidiyor. Vatandaş da memnun biz de memnunuz inşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.