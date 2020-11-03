Son dakika haberler: İzmir'deki depremde çöken Doğanlar Apartmanı'ndan geriye bunlar kaldı
İzmir'deki depremde en büyük hasarı alan Bayraklı Mahallesi'ndeki Doğanlar Apartmanı'nın enkazı kaldırıldı. Enkazdan geriye oyuncaklar, albümler, kitaplar, turnuvalarda kazanılan madalyalar gibi manevi değere sahip sayısız eşya kaldı.
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Depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılış anlarıyla hafızalara kazınan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.
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İş makineleriyle gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışması sırasında Düzce'den gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, 7 katlı apartmandan geriye kalan eşyaları ayırdı.
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Oyuncaklar, albümler, kitaplar, turnuvalarda kazanılan madalyalar gibi manevi değere sahip sayısız eşya, sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay çadırına gönderildi.
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Eşyalar arasından çıkan bir fotoğrafın arkasına küçük bir çocuğun eliyle yazılmış "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın aziz varlığımız. Seni çok seviyorum anneciğim." yazılı not dikkati çekti.
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Eşyalar arasından çıkan bir fotoğrafın arkasına küçük bir çocuğun eliyle yazılmış "Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın aziz varlığımız. Seni çok seviyorum anneciğim." yazılı not dikkati çekti