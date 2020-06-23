Son dakika haberler: İtalyan doktorun sözleri manşet oldu! "1 ay önce hepsi ölecekti ama..."

'VİRÜS ARTIK SALDIRGAN BİR KAPLAN DEĞİL' Matteo Bassetti, virüsün ilk ortaya çıktığı günlerde 'vahişi bir kaplan' olduğunu ve çok daha güçlü bir yapısı olduğunu söylerken virüsün artık yine vahşi olsa da bir kediye dönüştüğünü iddia etti.