Son dakika haberler... İstanbul'daki Elmasburnu adası hayran bıraktı
İstanbulElmasburnu açıklarında yer alan ada, görünüşü ile adeta film setini andırıyor. Adanın havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.
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Karadeniz kıyıları, Elmasburnu açıklarında yer alan ada, adeta bir film setini andırıyor. Görünümü ile kendine hayran bırakan, Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor.
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Issız bir görünümü olan adada şu an için martılar ve karabataklar bulunuyor.
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Ada ise drone ile havadan görüntülendi.
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Görüntülerde etrafı kayalıklarlae çevrili olan adanın zemin kısmının oldukça bozuk olduğu görüldü.