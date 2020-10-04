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Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 09:58 | 

Son dakika haberler... İstanbul'daki Elmasburnu adası hayran bıraktı

İstanbul Elmasburnu açıklarında yer alan ada, görünüşü ile adeta film setini andırıyor. Adanın havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.

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Karadeniz kıyıları, Elmasburnu açıklarında yer alan ada, adeta bir film setini andırıyor. Görünümü ile kendine hayran bırakan, Riva Eşek Adası olarak anılan ada, pek çok kişi tarafından hala bilinmiyor.

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Issız bir görünümü olan adada şu an için martılar ve karabataklar bulunuyor.

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Ada ise drone ile havadan görüntülendi.

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Görüntülerde etrafı kayalıklarlae çevrili olan adanın zemin kısmının oldukça bozuk olduğu görüldü.

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