Son dakika haberleri: Şoför itirafçı oldu tüm gerçekler ortaya çıktı! Lüks partiler, tatiller...
İranlı baba ve 4 çocuğunun kurduğu saadet zinciri kısa süre içinde 2 bin kişiyi tuzağa düşürdü. Yüksek kâr payı vaadiyle 50 milyon dolar para toplayan şebeke üyelerine dün İstanbul polisi operasyon yaptı. Şebekeye yönelik kritik bilgiler ise, aylarca yanlarında şoför olarak çalışan bir kişinin anlatımları ile elde edildi.
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BİR kaç yıl önce ülkeleri İran’da 12 bin kişiden, kurdukları saadet zinciri aracılığıyla para toplayan şebeke üyeleri, deşifre olunca Türkiye’ye kaçtı. Başlangıçta Antalya’da bir süre faaliyet yürüten şebeke bir yıl önce İstanbul’a yerleşmeye başladı.
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Baba Seyed M. J. ile biri kız 4 çocuğunun yönetici olduğu şebekenin hedef kitlesini İstanbul’daki zengin İranlılar oluşturdu. Şebeke, ilk olarak İstanbul’un lüks semtlerinde kiraladıkları villalara yerleşti.
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Lüks otomobiller, pahalı saatler ve şık giysileri ile oldukça zengin oldukları izlenimini veren şebeke üyelerinin sahaya inmeleri için her şey tamamdı.
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Gece kulüplerinden, restoranlara, AVM’lerden düğün organizasyonlara değin özellikle İranlıların yoğun olduğu mekânlar temel uğrak alanları oldu.
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YÜZDE 10 KÂR PAYI
Temasa geçilen kişilere yaptıkları faaliyetler anlatıldı. Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili’de enerji ve kripto para birimi Bitcoin yatırımlarının olduğunu söylediler. Kısa sürede çok para kazandıklarını anlatan şebeke üyeleri, yüzde 10 aylık kâr payı verdiklerini anlattı. Örneğin 100 bin dolar veren kişiye her ay 10 bin dolar kâr payı verildiği anlatıldı. Sisteme giren kişilerin 24 ayın sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazandıkları anlatıldı.
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Özellikle kendi ürettikleri kripto para biriminin kısa sürede yüzde 60-70 kazandırdığı anlatıldı. Hatta kurdukları sahte kripto para sitesi ile, yatırımcıların elde ettikleri kazancı gösteren ekran görüntüler dahi paylaşıldı.
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Ve yavaş yavaş, temasa geçilen kişiler ikna edildi. 3 bin dolar veren de oldu 100’er bin dolar İranlı emlakçılar da…. Bir yıllık süre içinde, büyük bir kısmı İranlı olan ve kuaför, aşçı, doktor, emlakçı gibi farklı mesleklerden 2 bin kişiden 50 milyon dolar para topladılar.
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PARALAR ÖRGÜT LİDERİNE
Toplanan paralar, örgütün ABD’deki lideri Seyed Jafar J.’ye günlük olarak gönderilirken İstanbul’daki şebeke üyeleri birkaç ay önce sırra kadem bastı. Telefonları ve adreslerini değiştiren şebeke üyelerine ilişkin yapılan suç duyuruları sonrası savcılık harekete geçti.
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Yürütülen soruşturma sonrası dün sabah gözaltı listesindeki 30 kişiye yönelik operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken, bir kısım şüphelinin ise firari oldukları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Şoför, kritik bilgileri polise verdi
İranlılara ait saadet zincirinin çözülmesi için en kritik bilgiler ise şoför olarak yanlarında çalışan F. Y.’den elde edildi. F. Y. tanık olarak alınan ifadelerinde özetle
“Bunlar ilk olarak İstanbul’da lüks villalar kiraladılar. Gösterişli yaşamları ile insanları tuzağa düşürdüler. Sanal para üretimi yaptıklarını anlatılar. Gerçekte böyle bir üretim yoktu. Kurdukları site de sahteydi. Milyonlarca dolar para topladılar. Yürüttükleri çalışmalarda gizliliğe büyük önem verdiler.
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5 yıldızlı otellerde yaptıkları toplantılara katılan kişilerin cep telefonları asla içeri alınmazdı. Yine paralar, ya elden ya da belirledikleri döviz büroları üzerinden alınıyordu” dedi.