Son dakika haberleri: Şoför itirafçı oldu tüm gerçekler ortaya çıktı! Lüks partiler, tatiller...

Ve yavaş yavaş, temasa geçilen kişiler ikna edildi. 3 bin dolar veren de oldu 100’er bin dolar İranlı emlakçılar da…. Bir yıllık süre içinde, büyük bir kısmı İranlı olan ve kuaför, aşçı, doktor, emlakçı gibi farklı mesleklerden 2 bin kişiden 50 milyon dolar para topladılar.