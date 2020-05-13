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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 13:47,

Son dakika haberler.. İstanbul Koronavirüs (coronavirüs) haritası güncellendi.. İşte ilçe ilçe covid 19 son durumu

İstanbul corona virüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, İstanbul'daki tüm ilçelerin corona virüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. İstanbul mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. Ayrıca merak ettiğiniz diğer bölgelerdeki covid 19 son durumunu da öğrenebiliyorsunuz. Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı güncellenen harita bilgileri ile bugün tekrar yenilendi. İşte, Zeytinburnu, Avcılar, Sarıyer, Şirinevler, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, İstanbul korona virüs (koronavirüs) mahalle mahalle koronavirüs dağılımı ve İstanbul corona virüs haritasında son durum bilgileri..

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Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...

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Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.

Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi. Buna göre mavi düşük riskli bölge olarak görülürken, kırmızı bölümler yüksek riskli alanları ifade ediyor

3Karekod güncellemesi
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Karekod güncellemesi

Ayrıca gelen günceleme ile birlikte artık karekod okutma sistemi de Hayat Eve Sığar uygulamasına gelmiş oldu.

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