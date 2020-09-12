Son dakika haberler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri... Dikkat bugünden itibaren yasaklandı

Ayrıca, açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere de bugünden itibaren izin verilmeyecek.



Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem, suç teşkil eden davranışlara da adli işlem başlatılacak.