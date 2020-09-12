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Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 07:32 | 

Son dakika haberler: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri... Dikkat bugünden itibaren yasaklandı

İstanbul’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni yasaklar geldi. Ankara Valiliği, Valilik’e bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yaptı. İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu’nun yaptığı toplantıda da yeni kararlar alındı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 951 oldu. İşte koronavirüs tedbirleriyle ilgili son gelişmeler...

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İstanbul’da da Boğaz’daki eğlenceler ve açık alanlardaki konserlere bugünden itibaren yasak getirildi.

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Bugünden uygulamaya başlayacak yeni kısıtlamalar şöyle olacak:

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler gezi, spor, eğlence amaçlı gezi yapamayacak.

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Bugünden itibaren, deniz turizm araçlarında, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

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Ayrıca, açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklere de bugünden itibaren izin verilmeyecek.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem, suç teşkil eden davranışlara da adli işlem başlatılacak.

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Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Valilik’e bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yaptı.

64 FARKLI SAAT
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4 FARKLI SAAT

Valilik merkez birimleri ile birlikte 17 kurumda mesai saati 08.00-17.00 arasında uygulanmaya devam edecek.

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Aralarında İl Müftülüğü, PTT Başmüdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Göç İdaresi’nin de bulunduğu 14 kurumda 08.30-17.30.

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Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün de yer aldığı 8 kurumda 09.00-18.00.

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Ankara Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü 10.00-19.00.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 31 Ağustos’ta aldığı kararla 1 Eylül’den bu yana, Valilik ve bağlı kurumlarda esnek çalışma yöntemi uygulanıyordu.

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İZMİR Valiliği’nden açıklama yapılarak İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu’nun yaptığı toplantıda yeni kararların alındığı belirtildi.

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çıklamada, “COVID-19’a bağlı olarak vaka artışlarının fazla olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

12MÜCADELEYİ BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ
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'MÜCADELEYİ BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ'

TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 951 oldu.

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Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 112 bin 213 test yapıldı, 1671 yeni vaka tespit edildi.

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Toplam vaka sayısı 288 bin 126’ya yükselirken toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137’ye ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.3, ağır hasta sayısı ise 1223 oldu. Dün 1117 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 256 bin 524’e ulaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün” ifadesini kullandı.

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