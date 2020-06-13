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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 09:43,

Son dakika haberler: İş yerinde yeni koronavirüs kuralları belirlendi

Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal yaşam sürecinde iş yerlerine yapılan dönüşler konusunda uyardı.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Hazırlanan rehberde, “Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalı, yüz yüze toplantılar ise kısa tutulmalı ve toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemeli” denildi.

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İşyerlerindeki toplantılarla ilgili diğer uyarılar ise şöyle sıralandı:

3ŞAHSİ KALEM KULLANIN
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ŞAHSİ KALEM KULLANIN

“Toplantı salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalı. Oturma düzeni her yöne en az bir metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanmalı. Mümkün olduğunca belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, yazışmalarda e-imza kullanılmalı.

4MASKE TAKARAK İŞE DEVAM
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MASKE TAKARAK İŞE DEVAM

Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmeli.

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Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek imzalanmalı. Kişiler evrakları imzalarken, şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortak kullanıma sokulmamalı.

6MASKE TAKARAK İŞE DEVAM
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MASKE TAKARAK İŞE DEVAM

Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmeli. Bu kişiler maske takarak işe devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemeli. Toplantı salonlarının temizliği ofis ve işyerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmalıdır.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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