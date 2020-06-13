Son dakika haberler: İş yerinde yeni koronavirüs kuralları belirlendi

MASKE TAKARAK İŞE DEVAM Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmeli. Bu kişiler maske takarak işe devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemeli. Toplantı salonlarının temizliği ofis ve işyerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmalıdır.”