Son dakika haberler... İngiltere’nin konuştuğu doktor… Dünya güzeli dünyayı koronavirüsten kurtarıyor!
2014’te ‘Miss İngiltere’ seçilen Carina Tyrrell ideali olan doktorluk mesleğinden vazgeçmedi. Tyrrell'in tacını taktıktan 6 yıl sonra Oxford'un koronavirüsaşı takımında yer aldığı ortaya çıktı. Tescilli güzel şimdilerde dünyayı koronavirüs belasından kurtarmak için çalışıyor.
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Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgını devam ederken bir yandan da aşı çalışmaları hızla devam ediyor. İngiltere ise koronavirüs savaşında ön saflarda yer alan eski güzellik kraliçesini konuşuyor.
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Kovid-19 aşıları düzenleyici kurumlardan bir bir onay alırken, İngiliz basını söz konusu çalışmalarda yer alan bir doktora dikkat çekti.
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Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca’yla geliştirdiği aşı çalışmaları ve klinik deneylerde yer alan isim İngiltere’nin 2014 yılı güzellik kraliçesi seçilen Carina Tyrrell.
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2014’te ‘Miss İngiltere’ seçilen doktor Carina Tyrrell, şimdi aşı çalışmalarıyla dünyayı koronanın pençesinden kurtarmaya uğraşıyor.
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İngiltere’de 2014 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Carina Tyrrell’in, Oxford Üniversitesi’nin koronavirüs aşı çalışmalarında yer aldığı ortaya çıktı.
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Üniversitedeki beşinci yılında gördüğü bir reklamla yarışmalara katılan Tyrell, kazandığı başarılara rağmen doktorluk hayalinden vazgeçmedi.
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Cambridge Üniversitesi’nin tıp bölümünden üst düzey dereceyle mezun olan Tyrrell, daha sonra halk sağlığı konusunda uzmanlaştı.
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31 yaşındaki doktor Tyrrell, “Güzellik yarışmasından 6 yıl sonra küresel bir pandemi nedeniyle aşı çalışmalarının bir parçası olacağımı asla düşünemezdim” dedi.
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Tyrell, çocukken en büyük hayalinin sıtma gibi dünyayı ilgilendiren sağlık problemleriyle mücadele etmek olduğunu söyledi.
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Tyrrell, aşı ekibi içinde yaptığı çalışmalarda dünya genelinde üretilen diğer aşıların yaş, ırk ve sağlık durumlarına göre uygulanışı konusunu sıkı bir şekilde araştırmış.
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Annesi bir dönem Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan, babası ise bir fizikçi olan Tyrrell, İsviçre’de dünyaya geldi. 2014’te Miss İngiltere tacını kazandıktan sonra Miss World’e katılan güzel doktor, bu yarışmada 4’üncü oldu.
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Tyrrell, bir dönem güzellik yarışmalarına katılsa da hayalinin her zaman bir doktor olmak olduğunu söyledi.
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Tyrrell, yarışmadan 6 sene sonra Miss İngiltere yarışmasında hâlâ jüri üyeliği yapmaya devam ettiğini belirtti.
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Amcasının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen doktor Carina Tyrrell, “İnsanlara kendilerine önerildiği zaman aşıyı kabul etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
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Daily Mail’e konuşan Tyrell, “Miss World ve Miss England seçilenleri destekliyorum. Miss England yarışmasında jürilik yapmaya devam ediyorum. Öte yandan yarışmadan 6 yıl sonra dünyanın geleceği durumu ve aşı çalışmalarında yer alacağımı tahmin edemezdim" dedi.