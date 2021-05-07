Son dakika haberler... İngiltere ve Fransa kafa kafaya geldi! Bu kriz 'Savaş' bile çıkarır!
Avrupa'da suların ısınmasına sebep olan 'balık avlama' krizi sonlanmadı. İngiltere, Manş Denizi'nde avlanma konusunda Fransa ile anlaşmazlık nedeniyle Jersey Adası'na iki devriye gemisi gönderdi. Fransa duruma sert cevap verdi. Eski dostları düşman kılan kavga 'savaş hazırlığı' alarmını harekete geçirirken iki ülkenin liderleri devre girdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünyanın gözü günlerdir İngiltere ve Fransa'yı karşı karşıya getiren hatta savaş çıkarmasından korkulan krizde. Manşetlerden inmeyen krizin sebebi ise 'balıkçılık'.
2
Birbirlerini bakanlar düzeyinde tehdit eden ve dünyanın yüreğini ağzına getiren Avrupa'nın iki dev gücü aynı zamanda en büyük iki donanmasına da sahip. Yaşanan krizin büyümesinden duyulan korkunun en büyük sebeplerinden birisi de bu.
3
Eski dostlar düşman mı oldu sorusunu gündeme taşıyan krize yine iki eski dost, Boris Johnson ve Emmanuel Mecron çözüm bulacağa benziyor.
4
Başbakanlık ofisinin ağzından sert açıklamaların yapıldığı İngiltere şimdilik donanma gemilerini geri çekmiş olsa da en ufak bir ihlalde yeniden sahaya çıkarız diyor.
5
Emmanuel Macron ise Denizcilik Bakanı'nın İngiltere'yi tehdit eden sözlerine yorum yapmamış, krizi sessizce izlemeyi tercih etmişti.
6
Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre Johnson ve Macron el sıkışarak krizin dostluk çerçevesinde sonlanması için kapalı kapılar ardında çalışmaya devam ediyor.
7
KRİZ NASIL BAŞLADI?
İngiliz hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.
8
İki ülkeyi karşı karşıya getiren kriz, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.
9
Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.
10
Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.
11
DONANMA GEMİLERİ GÖNDERİLDİ
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtildi.
12
İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.
13
Fransa'dan İngiltere'ye cevap gecikmedi. Fransa, İngiltere ile yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'na iki donanma gemisi gönderdi.
14
Yetkililerden yapılan açıklamada, yaklaşık 50 Fransız balıkçının, Brexit sonrası uygulanan balıkçılık koşullarını Jersey Adası'nda protesto ettiği, bu nedenle ada yakınlarına iki donanma gemisi gönderildiği belirtildi.
15
AVRUPA BİRLİĞİ İKİ ÜLKEYİ UYARDI
Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, yaptığı açıklamada, dün iki donanma gemisi gönderen İngiltere'nin, adadaki "manevralarının" kendilerini şaşırtmaması gerektiğini kaydetti.
16
Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık nedeniyle başlayan gerilimde taraflara itidal çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Vivian Loonela tırmanan balıkçılık sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.
17
İngiliz makamların, Jersey karasularında 1 Mayıs tarihinden itibaren 41 AB gemisine balıkçılık ruhsatı verdiğini anımsatan Loonela, "İngiltere, bu lisanslara ilave koşullar getirdi. Bunun, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hükümlerine uymadığı görüşündeyiz." diye konuştu.
18
İngiltere, balıkçılık hakları nedeniyle Fransa'yla sorun yaşayan Jersey Adası'na destek için gönderdiği donanma gemilerini, Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine geri çekme kararı aldı.
19
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Fransız balıkçı teknelerinin Jersey civarından ayrılmasından memnun olunduğu belirtildi.
20
"Durumun şimdilik çözüldüğü göz önüne alındığında Kraliyet Donanması Açık Deniz Devriye Gemileri İngiltere'deki limana geri dönmeye hazırlanacak." denilen açıklamada, ancak Jersey'e istemesi durumunda yine destek sağlanacağı ifade edildi.
21
Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler tansiyonu yükseltti. Fotoğrafların sosyal medyaya yansımasıyla birlikte günlerdir işaretleri görülen 'savaş durumu' hayata geçecek korkusu herkesi sardı.
22
Neyse ki beklenen olmadı ve iki ülke arasındaki kriz şimdilik rafa kaldırıldı.
23
Ancak günlerdir yaşananlardan akıllara balıkçıların kendi seslerini duyurabilmek için açtıkları pankartlar ve mücadele için açık denizleri dolduran irili ufaklı teknelerin görüntüsü kazınmış oldu.