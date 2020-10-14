Son dakika haberler... İngiliz uzmanlar ilk kez açıkladı: Koronavirüs kalıcı işitme kaybına yol açabilir!

Bu kişinin kulak yolu ve kulak zarında da bir sorun yoktu. Daha sonraki tetkiklerde hastanın duyma kaybına yol açabilecek bir otoimmün bir hastalığı (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla normal dokulara saldırması) olmadığı, grip geçirmediği, HIV virüsü taşımadığı ve hayatında hiç işitme sorunu yaşamadığı belirlendi.