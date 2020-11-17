Son dakika haberler: İkinci müjde geldi! Çarpıcı koronavirüs araştırması: Bir çay kaşığı dünyaya yetti
Koronavirüs salgınının ardından son sürat devam eden aşı çalışmalarından bir umut verici sonuç daha geldi. ABD merkezli Moderna şirketi, ürettiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu. Öte yandan tüm dünyanın Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkmasıyla tanıdığı COVID-19’un, Eylül 2019’da İtalya’da dolaşımda olduğuna dair bulgular elde edildi. Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 54.5 milyondan fazla kişide tespit edilen virüsün toplam hacmini hesapladı. Virüsün toplam hacminin 8 mililitreye eşit olduğunu saptayan ünlü matematikçi “Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor, yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla” dedi. İşte koronavirüs ve koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
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Koronavirüs salgınının ardından son süratle devam eden aşı çalışmalarından bir umut verici sonuç daha geldi. ABD merkezli Moderna şirketi, ürettiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu.
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BioNTech ve Pfizer’ın ortak geliştirdiği aşının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna’dan koronavirüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi.
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Moderna, hâlâ süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Şirketin Başkanı Dr. Stephen Hoge, yeni açıklanan veriyi ‘önemli bir dönüm noktası’ diye nitelendirdi.
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Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin “çok rahatlatıcı” olduğunu belirterek “Doğrusu bu bize bir aşının, salgını durdurabileceği ve eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli” ifadesini kullandı.
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Dr. Hoge “Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak” diye konuştu. Moderna’nın ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor.
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EKSİ 20 DERECEDE KORUNUYOR
Moderna’nın aşısı diğer aşıya benzer bir şekilde birkaç hafta aralıkla iki doz halinde kullanılıyor. Fakat iki aşının ayrıştığı en önemli noktanın saklama koşullarındaki farklılığa dikkat çekiliyor. BioNTech ve Pfizer’in ürettiği aşı eksi 75 derecede saklanması gerekirken, Moderna’nın aşısı sadece eksi 20 derecede saklanabiliyor.
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Aşısının bu özelliğiyle, eksi 75 derecelik soğutma kapasitesi bulunmayan hastane ve eczaneler tarafından daha çok tercih edilebileceği belirtiliyor. Açıklamaya göre, Moderna’nın aşısı soğutucuda 30 gün bekleyebilirken, BioNTech ve Pfizer’in ürettiği aşı soğutucuda 5 gün kalabiliyor.
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti. BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.
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Başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi, milyonlarca aşı dozu için yarışıyor. BioNTech daha önce yaptığı açıklamada 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu. Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzaladı.
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HAFTA SONU REKOR VAKA
Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz cuma ve cumartesi vaka artışında rekor yaşandığını açıkladı. Cumartesi günü, dünya genelinde 660 bin 905 yeni vaka tespit edilirken, bu rakam cuma günü 645 bin 410’du.
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EYLÜL AYINDAN BERİ DOLAŞIMDA
Tüm dünyanın Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkmasıyla tanıdığı COVID-19’un, Eylül 2019’da İtalya’da dolaşımda olduğuna dair bulgular elde edildi. Milano’daki IRCCS Ulusal Tümör Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında, akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.
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Yapılan incelemede koronavirüse karşı antikor geliştiren kişilerin yüzde 14’ünün kan örneğinin eylül ayında alındığı belirlendi. İtalya’daki ilk resmi COVID-19 vakası ise Şubat 2020’de tespit edilmişti.
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BİR ÇAY KAŞIĞI DÜNYAYA YETTİ
Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya genelinde koronavirüse yakalanan 54.5 milyondan fazla kişide tespit edilen virüsün toplam hacmini hesapladı. Virüsün toplam hacminin 8 mililitreye eşit olduğunu saptayan ünlü matematikçi “Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor, yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla” dedi.