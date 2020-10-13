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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 07:12 | 

Son dakika haberler: İhaleye çıktılar! Hepsi bakanlıktan satılık

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile bünyesinde bulunan araçların satışına devam ediyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

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İşte ihalede satılan araçlar

Hummer

İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

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Lincoln Limuzin

İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

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Mercedes C220 CDI

İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

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Peugeot 407 SW

İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

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Audi A4

İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

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Opel Vectra

İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

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Peugeot Partner

İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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