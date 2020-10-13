Son dakika haberler: İhaleye çıktılar! Hepsi bakanlıktan satılık

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.İşte ihalede satılan araçlar Hummer İhale başlangıç tutarı: 300 bin liraLincoln Limuzin İhale başlangıç tutarı: 300 bin liraMercedes C220 CDI İhale başlangıç tutarı: 150 bin liraPeugeot 407 SW İhale başlangıç tutarı: 60 bin liraAudi A4 İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 liraOpel Vectra İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 liraPeugeot Partner İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira