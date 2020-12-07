Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin kılavuz! İşte merak edilen soruların yanıtları
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen yeni kısıtlamalarla ilgili kılavuz yayımladı. Kılavuzda yeni kısıtlamalarla ilgili vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarına yer verildi.
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1
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İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı. Kılavuzda merak edilen sorular yanıtlandı. İşte sorular ve yanıtları...
2
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Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı?
3
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30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2. maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur.Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.
4
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Tatlıcılar/Pastaneler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde nasıl faaliyet göstereceklerdir?
5
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Lokanta ve restoran tarzı işyerleri;- Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,- Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2. maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.
6
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Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın seyahatleri nasıl olacaktır?
7
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Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
8
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Cemevlerindeki 65 yaş ve üzeri dernek/vakıf yöneticileri, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
9
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Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi) 65 yaş ve üzeri kişiler; hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır.
10
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18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?
11
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a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’de belirtilen “Zorunlu Durumların” varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
12
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Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma, aydınlatma vb. işlerini yerine getiren görevliler sokağa çıkma kısıtlaması getirilen hafta sonlarında iş yerlerine gidip gelirken kısıtlamaya tabi midir?
13
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Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.
14
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Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ile bu iş yerlerinde çalışanlar, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilir mi?
15
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Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile iş yeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır.Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu iş yerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemeleri yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.
16
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Yarış atlarının bakımını/beslenmesini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenör, seyis ve diğer çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulabilir mi?
17
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Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.
18
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İş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmaların faaliyetleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilir mi?
19
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Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.
20
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Online satış firmaları sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde servis/dağıtım yapabilir mi?
21
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Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-24.00 saatleri olarak belirlenmiştir.Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.