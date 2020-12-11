Son dakika haberler: Ankara'da çok merak edilen merkez… İşte koronavirüs test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar

'HİÇ İZİN KULLANMAYAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU' Laboratuvar görevlilerinden Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gül Erdem, ortalama günlük 4 bin, ayda ise 120 bin numuneye baktıklarını söyledi. Doç. Dr. Erdem, "Arkadaşlarımız işlerini aksatmamak adına birbirlerinin vardiyalarında yerlerine gelip giderek birbirlerinin o şekilde izin kullanmalarını sağladılar. Hiç izin kullanmayan arkadaşlarımız da oldu. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki bu yıl sadece 1 hafta izin kullandım. Onun dışında genel olarak hep işimizin başındaydık. Bu dönemde kimse görev verilmesini beklemedi. Herkes kendiliğinden geldi, kendiliğinden görev aldı.