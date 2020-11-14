Son dakika haberler: Ermenistan'dan şok görüntüler! Yakıp yıkıp ateşe veriyorlar...

‘YIKILSIN DAHA İYİ’ Kelbecer’de tüm köy ve kasabaların üzerinde siyah dumanlar yükseliyor. ‘Sputnik Armenia’ yayını, “Buradaki köy ve kasabalarda kimse kalmıyor. Herkes Ermenistan istikametine kaçıyor. Evlerin dış kapısını kapatmadan önce kendileri binayı ateşe veriyor” diye durumu aktardı.