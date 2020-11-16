Son dakika haberler: Ermenistan’a 10 gün ek süre! Mezarları taşıyorlar, suikastçı avı...
Azerbaycan’ın zafer kazandığı ikinci Karabağ savaşını sonlandıran 10 Kasım üçlü Rusya-Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının hayata geçirilmesinde ilk aksaklık yaşandı. Karabağ dışındaki Kelbecer rayonunu (idari birim) zamanında teslim edemeyeceğini duyuran Ermenistan’a hoşgörüyle yaklaşan Azerbaycan, sürenin 10 gün uzatılmasını kabul etti.
Başkent Bakü’de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Haciyev, “Bilindiği üzere 9 maddelik anlaşma uyarınca Ermeni tarafının Kelbecer rayonunu bugün (dün) bize teslim etmesi gerekiyordu.
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Ancak bölgeden çıkışı sağlayan yegâne yolun darlığı ve hava muhalefeti nedeniyle çekilmeyi zamanında tamamlayamayacaklarını Rusya üzerinden bize bildirdiler.
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Azerbaycan, konuya insani açıyla yaklaşarak sadece Kelbecer rayonu için Ermenistan tarafına verilen süreyi 25 Kasım tarihine kadar uzatmayı kabul etti.
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Karşı tarafa bu müsamahanın sadece Kelbecer rayonu için geçerli olduğunu önemle vurguladık.
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Anlaşmada belirtildiği üzere, Ağdam rayonunun 20 Kasım tarihinde, Laçin rayonunun ise 1 Aralık’ta teslim edilmesi şart” dedi.
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‘ZORLUKLAR YAŞIYORLAR’
Basın toplantısında Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan General Hüseyin Mahmudov da gazetecilere bilgi vererek, “Ermenistan askeri birlikleri ve sivil halkın Kelbecer rayonundan ayrılmasını Azerbaycan ordusu yakından takip ediyor.
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Belirli zorluklar yaşadıklarını biz de gözlüyoruz. Verilen ek süre sona erdiğinde 25 Kasım tarihinde bizim birliklerimiz Geygel bölgesi Togan köyü istikametinden rayona girişi gerçekleştirmeye başlayacak” açıklamasını yaptı.
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Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesi, 1992-1994 yılları arasında yaşanan birinci Karabağ Savaşı sırasında 3 Nisan 1993 tarihinde Ermenistan tarafından işgal edilmişti.
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Bu işgalle birlikte 53 bin 340 Azerbaycanlı mülteci haline gelerek Azerbaycan içlerine çekilmişti.
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Ermenilerin etnik temizlik operasyonlarında 511 sivil hayatını kaybetmiş, 321 kişi kayıp listesine girmişti.
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DADİVANK MANASTIRI İÇİN TELEFON TRAFİĞİ
Ermenilerin Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesinden geri çekilmelerinde yaşanan aksaklıklar, resmi olmayan haberlere göre, sadece kötü yol ve hava şartlarına bağlı değil.
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Kelbecer rayonunda Ermenilere ait Dadivank Manastırı bulunduğu için, çıkışın yokuşa sürüldüğü dile getiriliyor.
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Bazı yerli Ermeni çeteleri bu manastır yüzünden çekilmeyi kabul etmedikleri için kriz yaşandı.
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Öyle ki önceki akşam şahsen Putin, Aliyev’i telefonla arayarak manastır için güvence istemiş. Aliyev ise, manastırın tarihi eser olarak korunacağını iletmiş.
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Bunun üzerine Putin, barış gücü komutanlığı vasıtasıyla Ermeni tarafına kendisinin de manastırın garantörü olduğunu iletmiş.
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MEZAR TAŞIYORLAR
Azerbaycan’a kalmasın düşüncesiyle sadece evlerini yakmakla kalmayan Ermenilerin, mezarlarını bile söküp taşıdıkları ortaya çıktı.
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Facebook hesabı üzerinden açılmış mezar fotoğrafı paylaşan Anna Akopyan adındaki kadın, “14 Kasım 2020. Bir imzayla atalarımızı gömdüğümüz toprakları terk etmek zorundayız. Bu gerçekle nasıl yaşayacağız” satırlarını yazdı.
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Kelbecer rayonunda, Akopyan gibi yakınlarının mezarını açarak naaş kalıntılarını taşıyan onlarca örnek olduğu söyleniyor.