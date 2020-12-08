Son dakika haberler: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor!

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan Facebook sayfasında yayımladığı mesajında "Bu andan itibaren, saat 17.00'ye kadar Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının protestolar ve barışçıl itaatsizlik eylemleri gerçekleştirme hakkı var" dedi.