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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler-BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 17:01 | 

Son dakika haberler: Erivan'da sivil itaatsizlik eylemleri başladı, protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor!

Haftalardır protestoların dinmediği Ermenistan'da bugün beklenen oldu, Dağlık Karabağ savaşında yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan'a verilen süre doldu. Göstericiler başkent sokaklarını doldururken Azerbaycan yenilgisinin baş sorumlusu olarak görülen Başbakan Paşinyan'ın istifası isteniyor.

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44 gün süren çatışmalardan sonra Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alarak işgal ettiği topraklardan bir bir çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da sular durulmuyor.

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Rusya'nın ve Fransa'nın kapısını defalarca çalan ancak istediğini elde edemeyen Başbakan Paşinyan'a tanınan süre doldu, yenik lider tamamen köşeye sıkışmış durumda.

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Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes sonrası büyük bir kaos yaşanan Ermenistan'da protesto gösterileri neredeyse 1 aydır devam ediyor.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla sivil itaatsizlik eylemleri başlattı.

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Meclis'te temsil edilmeyen siyasi partiler, Dağlık Karabağ savaşındaki yenilgiden sorumlu tuttukları Paşinyan'a istifa etmesi için bugün 12.00'ye kadar süre tanımışlar, aksi halde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacakları tehdidinde bulunmuşlardı.

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Paşinyan istifa ve erken seçim çağrılarını reddederken sürenin dolmasından sonra sokaklara dökülen protestocular muhalefetin çağrısıyla ana yollarda barikatlar kurmaya başladı.

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Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Bürosu üyesi İşhan Saghatelyan Facebook sayfasında yayımladığı mesajında "Bu andan itibaren, saat 17.00'ye kadar Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının protestolar ve barışçıl itaatsizlik eylemleri gerçekleştirme hakkı var" dedi.

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Sokaklara çıkan binlerce gösterici 'Hain Nikol' sloganları attı.

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Saghateleyan, güvenlik güçlerini de "halkın protesto hakkını güvence altına almaya ve Paşinyan'ın kanun dışı emirlerini yerine getirmemeye ve protestoculara karşı güç kullanmamaya" çağırdı.

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Uluslararası haber ajansı Reuters, birbirine giren Erivan sokaklarından ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda polislerin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı göze çarpıyor.

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Yerel medya, yalnızca başkent Erivan değil diğer kentlerde de protestoların olduğunu ve polislerin göstericileri gözaltına aldığını aktarıyor.

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Ermenistan medyası ayrıca protestocuların ulaşımını engellemek için başkent Erivan'daki metronun kapatıldığını bildiriyor.

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Azerbaycan ve Rusya ile birlikte 10 Kasım anlaşmasına imza koyan Nikol Paşinyan ise 17 muhalefet partisinin istifa çağrılarına direniyor.

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Dağlık Karabağ'da iki taraftan binlerce kişinin öldüğü altı hafta süren savaşın ardından 9 Kasım'da Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya tarafından bir anlaşma imzalanmıştı.

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Anlaşma, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ çevresinde işgal ettiği üç bölgeden çekilmesini öngörüyor.

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Anlaşmanın duyurulmasından ardından Paşinyan'ı vatan hainliğiyle suçlayan gruplar parlamentoyu basmıştı.

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Paşinyan'ın istifasını isteyen bu gruplar anlaşmanın feshedilmesini talep etmişlerdi.

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Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra işgalin bittiği bölgeleri terk etmeye başlayan bazı Ermeniler, evlerini yakmıştı.

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