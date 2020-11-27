Son dakika haberler: Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı kapandı, Bulgar turistler geri döndü

Elbette ekonomi çok önemli ama her şeyin başı sağlık. Biz vatandaşımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Ekonomik anlamda hepimiz sıkıntıdayız, herkes sıkıntıda ama sağlığın önüne hiç bir şeyin geçmesi mümkün değil. Sebze ve meyve pazarı, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.