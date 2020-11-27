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Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,  (DHA)
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 12:36 | 

Son dakika haberler: Edirne'nin meşhur Ulus Pazarı kapandı, Bulgar turistler geri döndü

Her hafta cuma günü kurulan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için geldiği pazar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta kapatıldı. Bugün pazar alışverişine gelen Bulgarlar, pazarın kapalı olduğunu görünce geri döndü.

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Bulgaristan'ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasının ardından komşu vatandaşları günü birlik alışveriş için Edirne'ye akın etti.

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Bulgaristan ve Edirne'de son günlerde vaka sayılarının artması üzerine ise Edirne'de valilik ve belediye tarafından turistlere yönelik koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

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Edirne Valiliği, Bulgar turistlerin ülkeye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarının dezenfekte edilerek, ateş ölçümü yapılması ile içinde maske ve hijyen malzemelerinin olduğu kitlerin verilmesini sağlıyor. Belediye ise Bulgarca anonslar yaparak, alışveriş yerlerini valilik ekipleri ile birlikte dezenfekte edip turistlere ücretsiz maske dağıttı.

4PAZARIN KAPISINDAN GERİ DÖNDÜLER
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'PAZARIN KAPISINDAN GERİ DÖNDÜLER'

Tedbirler kapsamında son olarak Bulgar turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valilik tarafından 2 hafta süreyle kapatıldı. Bugün Edirne'ye gelen ve pazarın kapalı olduğundan habersiz Bulgar turistler, kapıdan geri döndü.

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Pazarın kapalı olduğundan haberleri olmadığını söyleyen Bulgarlar, alışverişlerine kentin diğer merkezlerinde devam etti. Kapıları açık tutulan ve tezgah açılmayan pazar yerinde turistlerin araçlarını park ettikleri görüldü.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kapatılan Ulus Pazarı'nın hemen yanında bulunan meyve sebze pazarında denetimlerde bulundu.

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Pazar esnafı, Ulus Pazarı'nın kapatılmasıyla birlikte, vatandaşların kendi pazarlarının da kapatıldığını sanarak alışverişe gelmediği yönünde şikayette bulundu. Şikayet üzerine Gürkan, sebze, meyve pazarının açık olduğunu yapacakları anonslarla halka duyuracaklarını söyledi. Gürkan, şöyle dedi:

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"Cuma pazarı Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin yoğun akınına uğruyordu. Çarşamba günü İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 2 haftalığına Cuma Pazarı'nı kapattık.

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Şu anda boş, İl Hıfzıssıhha Kurulu pandemi nedeniyle böyle bir karar aldı . Bu iki hafta sürecinde kapalı tutulacak ancak pazarın yanında kurulan sebze, meyve pazarı açık tutulacak, pandemi ve hijyen kurallarına uygun olarak. İzleyip göreceğiz, vaka sayılarını takip edeceğiz.

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Elbette ekonomi çok önemli ama her şeyin başı sağlık. Biz vatandaşımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Ekonomik anlamda hepimiz sıkıntıdayız, herkes sıkıntıda ama sağlığın önüne hiç bir şeyin geçmesi mümkün değil. Sebze ve meyve pazarı, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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