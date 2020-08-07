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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 11:05,

Son dakika haberler: Dünyayı sarsan korkunç detaylar ortaya çıktı... İşte Suudi 'taht oyunları'!

Dünyayı sarsan son dakika haberine göre, eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad Aljabri perşembe günü dava açtı. Aljabr, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kendisine suikast düzenlemeyi planlamakla suçluyor. Aljabri, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın çocuklarını kaçırdığını iddia ediyor. İşte şoke eden detaylarıyla Suudi 'taht oyunları'...

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Dünya Suudi Arabistan'da yaşanan inanılmaz gelişmelere ve gelen son dakika haberine kilitlenmiş durumda.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eksi bir Suudi istihbarat yetkilisinin öldürülmesi için Kanada'ya bir suikast timi göndermekle suçlanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan dava dosyasında yer alan ifadeye göre, infaz timi Kanada'nın Toronto kentinde, Saad al-Jabri isimli Suudi Arabistan vatandaşını hedef alacaktı.

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Yine dosyadaki iddiaya göre başarısız suikast planı, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin hemen sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor.

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Eski bir istihbarat görevlisi olan Jabri üç yıl önce ülkesinden kaçmıştı ve olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşıyor.

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Dava dosyasına göre suikast planı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda Kanada gümrük birimlerinin, ekipten şüphelenmesi sonucu açığa çıktı.

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61 yaşındaki Jabri, yabancı istihbarat birimleri ile Suudi Arabistan kurumları arasındaki iletişimi yürüten kilit bir isimdi.

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ABD'nin başkenti Washington'da açılan davanın 106 sayfalık dosyasında, Veliaht Prens Selman, Jabri'yi susturmak amacıyla suikast ekibi görevlendirmekle suçlanıyor.

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Jabri, hedef alınmasına, Kraliyet hakkında sahip olduğu "zarar verici bilgilerin" sebep olduğunu öne sürüyor.

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Jabri, Kraliyet kurumlarını içeren yolsuzluk iddialarının yanı sıra, kendisini öldürmek için gönderildiğini öne sürdüğü "Kaplan Timi" isimli profesyonel askerlerden oluşan ekibin, Prens Muhammed'in yönetiminde olduğunu iddia ediyor.

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New York Times gazetesine göre, Jabri'nin oğlu Dr. Khalid Aljabri, babasının Suudi Arabistan'da tutuklanan akrabalarının serbest bırakılması için yaptığı girişimlerin bir sonuç vermemesi üzerine bu davayı açtığını söyledi.

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Gazete bu davanın, Veliaht Prens Muhammed'in bir eski Suudi Arabistan yetkilisi tarafından açıkça suçlandığı ilk dava olduğunu aktarıyor.

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Dava dosyasında yer alan bir ifadede "Sana kesinlikle ulaşacağız" cümlesi kullanılıyor.

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Saad al-Jabri, Kaplan Timi'nin 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğunu da iddia ediyor.

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Dava dosyasında şu ifadeler de yer alıyor:

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"Sanık bin Salman hakkında Dr. Saad'ın zihnindekilerden daha hassas, daha aşağılayıcı ve daha tahrip edici bilgilerin bulunduğu pek az yer vardır. Bunun istisnalarından biri, Dr. Saad'ın öldürülmek isteneceğini düşünerek yaptığı ses kayıtlarıdır.

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"Bu nedenle bin Selman onun ölmesini istiyor. Bu nedenle bin Selman son üç yılda bu amaç için çalıştı."

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Veliaht Prens bin Selman'ın 2017 yılında düzenlediği tasfiye operasyonu sırasında Saad al-Jabri, Türkiye üzerinden Kanada'ya kaçtı.

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Saad al-Jabri, Veliaht Prens'in kendisini geri getirmek için çok çaba gösterdiğini, hatta "Sana kesinlikle ulaşacağız" ifadesini içeren özel bir mesaj da gönderdiğini iddia ediyor.

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Jabri'nin iddiasına göre Cemal Kaşıkçı cinayetinden yalnızca iki hafta sonra Kaplan Timi onu öldürmek üzere Kanada'ya geldi.

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Dava dosyasına göre, Kaşıkçı cinayetinde vücut parçalarını ayırma işlemine katılmakla suçlanan bir tim üyesi, adli tıp malzemeleri içeren iki çanta ile Kanada'ya gelen ekipte yer aldı. Dosyaya göre, Kanada gümrük birimleri gruptan şüphelenerek, ülkeye girişlerine izin vermedi.

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Suudi hükümeti söz konusu iddialar hakkında yorum yapmış değil. BBC ise mayıs ayında, Jabri'nin çocuklarının rehine tutulduğunu, büyük oğlu Halid ile konuşarak haber yapmıştı.

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