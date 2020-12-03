Son dakika haberler: Dünyanın umudu bu TIR'larda... Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı!
Son dakika haberi.. Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vakalar 65 milyona yaklaşırken tüm insanlığa umut olan aşı haberi dün gündeme bomba gibi düşmüş; Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Pfizer/ BioNTech Kovid-19 aşısı İngiltere tarafından resmen onaylanarak kullanımına başlanacağı duyurulmuştu. Bugün ise aşının İngiltere'ye sevkiyatının başlamasıyla salgınla ilgili en kritik dönemeç aşılmış oldu. İşte koronavirüs aşısıyla ilgili en sıcak gelişmeler...
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İnsanlığın umudunu taşıyan bu TIR'ın görüntüsü tüm dünyada büyük heyecan yarattı!
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ABD'li ilaç firması Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahip olduğu BioNTech'in Kovid-19'a karşı ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı.
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 271'e, vaka sayısı 64 milyon 897 bin 870'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 279 bin 867 ölümle ABD'de kaydedildi.
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İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını dün resmi olarak onayladı.
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İngiltere hükümeti, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına ise bugün başladı.
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İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından TIR'lar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.
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Uluslararası haber ajansları az önce yola çıkan aşı TIR'larının fotoğraflarını dünyaya servis etti. Özel donanımlı bu araçlar binlerce doz aşıyı İngiltere'ye kısa sürede ulaştıracak.
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Aşıların bozulmadan taşınabilmesi için gereken sıcaklık derecesini sağlayacak bu araçlar salgını bitirecek anahtarı ve deyim yerindeyse salgının kaderini taşıyor.
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"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK TOPLU AŞILAMA"
Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." dedi.
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Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. Uluslararası ajanslar sevkiyattan fotoğraflar paylaştı. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermiş ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olmasını beklendiği ifade edilmişti.
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Pfizer/ BioNTech aşısının ardındaki beyinler olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı haberlerinin duyulmasıyla birlikte dünya basınında bir numaralı gündem olmuş, hatta 'Dünyayı kurtaran çift' olarak adlandırılmıştı.
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Koronavirüs salgınının bilançosu dünya çapında ağırlaşmaya devam ederken Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Rusya'nın aşısı Sputnik V'ten gelen etkinlik oranı ve aşıların güvenirliğiyle ilgili sevindirici haberler geçtiğimiz haftalarda gelmiş ve dünyaya rahat bir soluk aldırmıştı.
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Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı güvenlik testleri ve bağışıklık geliştirme oranlarındaki umut verici oranlar sayesinde tüm bu aşı çalışmaları arasında en umut vericisi olurken dünya çapında resmi onay alan ilk aşı olmayı da başardı.
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Tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olma özelliğini de kazanan Pfizer/BioNTech aşısı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başardı.
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İngiltere'den gelen flaş haberin ardından Biontech, aşının nakliyesi konusundaki soru işaretlerini gideren rahatlatıcı açıklamayı yaparken aşının yaratıcısı Türk Profesörler Uğur şahin ve Özlem Türeci de basına ilk açıklamalarını yaptılar.
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Biontech firmasının Finans Sorumlusu (CFO) Sean Marett yaptıkları yeni çalışmayla birlikte Kovid-19 aşılarının 2 ila 8 derece arasında, 6 saate kadar taşınabileceğinin mümkün hale getirildiğini açıkladı.
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Aşılar bu sıcaklık derecesinde 5 gün boyunca normal bir buzdolabında saklanabilecek.
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Öte yandan BBC yayınına katılan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, gelecek hafta 800 bin adet aşının ülkeye ulaşacağını, Aralık ayı boyunca aşının üretim hızına bağlı olarak teslimatların süreceğini ifade etti.
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Hancock, siparişin kalan kısmının teslimatının büyük ölçüde 2021'de gerçekleşeceğini de söyledi.
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Aşılama konusunda önceliğin Kovid-19'u ağır geçirme riski olan kişilere, yaşlılara ve bakım evlerinde kalanlara verileceğini söyleyen Hancock, aşının 21 gün arayla yapılacak iki doz şeklinde uygulanacağını da belirtti.
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Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanlarının da öncelik listesinde üst sıralarda olduğunu sözlerine ekledi.
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Daily Telegraph gazetesinin dünkü manşetinde yer alan haberinde, ülke genelinde 10 büyük merkezin, 15 gün içinde aşı merkezine dönüştürülmesi için, İngiltere Ordusu'ndan yardım istendiği duyurulmuştu.
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Her büyük kentteki, büyük merkezlere ek olarak 1000 kadar daha küçük noktanın da belirleneceği, aile doktorlarının, eczanelerin, küçük sağlık kliniklerinin, dönüştürülmüş spor merkezleri ve çeşitli binaların da aşılamada kullanılacağı kaydediliyor.
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Aşının üretildiği Belçika'dan getirilmesinin ardından, MHRA ve Kamu Sağlığı Kurumu'nun aşıları kalite testinden geçireceği ve nakliye koşullarının karşılanıp karşılanmadığına bakacağı ifade ediliyor.
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Aşının aldığı onay hakkında ilk açıklamasını yapan yapan BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Profesör Özlem Türeci, Pfizer ile birlikte geliştirilen aşının Britanya'da acil kullanım onayı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Avrupa İlaç Ajansı ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden de aralık ayı içinde cevap almayı beklediklerini söylemişti.
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Özlem Türeci, geliştirdikleri aşının koruyuculuk oranı ve virüsün bulaşmasını engellemekteki başarısının da takip altında olduğunu, aşının etkilerinin 2 yıllık bir süreç boyunca inceleneceğinin altını çizdi.
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Uğur Şahin de aşılarının uygulanmaya başlayacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken "Aşının -20 derecede ne kadar stabil olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız." ifadesini kullandı.
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Şahin, aşının 2-8 derece arasında saklanabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.