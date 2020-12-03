Son dakika haberler: Dünyanın umudu bu TIR'larda... Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı!

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 271'e, vaka sayısı 64 milyon 897 bin 870'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 279 bin 867 ölümle ABD'de kaydedildi.