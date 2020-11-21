Son dakika haberler: Dünyanın konuştuğu skandalda son perde... Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı!
Dubai Şeyh'den boşanan Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla iki yıl boyunca yaşadığı kaçamağın detayları belli oldu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un altıncı karısı olan iki çocuk annesi Prenses Haya, yaşadığı yasak aşk ve Şeyh'ten boşanmasıyla dünya basınının en çok konuşulan isimlerinden olmuş, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden İngiltere'ye kaçıp Londra'ya yerleşmişti. İşte dünyanın konuştuğu skandalın şoke eden yeni ayrıntıları...
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın geçen yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.
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İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçmiş ve 2 Eylül 2019 tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'daki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri vermişti.
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Prenses Haya'nın Ürdün'ün İngiltere'deki Büyükelçiliği'nde diplomat olma başvurusu Londra yönetimi tarafından onay almış, Londra'da artık Ürdünlü bir diplomat olarak yaşamını sürdürecek olan Prenses Haya, Dubai yönetimi ve Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'a savaş açmıştı.
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Dünya gündemine bomba gibi düşen skandal boşanma ve yasak aşk iddialarına yeni halkalar eklenmesiyle Prenses Haya tekrar gündemin ilk sırasında yerleşti.
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Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.
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İngiliz basını yasak aşkın detaylarını yazdı. Eski Dubai Prense Haya, Ocak 2019'da çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti.
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Prenses Haya’nın yasak aşkı Flowers'a yaşadıklarının sızdırılmaması için 12 bin sterlinlik saat, lüks hediyeler ve 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi.
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Prenses yasak aşkına ayrıca 50 bin sterlinlik antika tüfek, pahalı saatler ve yüzükler hediye etti. Daily Mail gizli ilişkinin 37 yaşındaki Russell Flowers'ın dört yıllık evliliğini de bitirdiğini aktardı.
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Haya ile korumasının iki yıllık ilişkisi, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Şeyh Maktum'un kızlarından Şeyha Şemsa'yı ve Şeyha Latife'yi geçmişte İngiltere'den kaçırarak ülkelerine dönmeye zorladığına hükmetmesiyle ortaya çıktı.
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Prenses Haya, yasak aşkın Şeyh Maktum tarafından öğrenilmesinin ardından Dubai'yi terk etti.
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Haberlerde yasak aşkın Şeyh Maktum tarafından öğrenilmesinin ardından Prenses'in Dubai’yi terk ettiği ileri sürülürken, korumanın Londra merkezli bir güvenlik şirketi olan UK Mission Enterprise Limited'ta çalıştığı belirtildi.
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İngiltere'ye kaçan Prenses Haya, mahkemeden ilk olarak 'zorla evlilikten koruma emri' talep etmişti.
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Resmi İngiliz yasal tanımlamasına göre, zorla evlilikten koruma emri, birisinin evliliğe zorlandığını ya da zaten zorla evlenmiş olduğu durumlarda devreye giriyor.
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Prenses'in bu talebi kendisi için mi yoksa çocukları için mi istediği net değil. Prenses Haya'nın ikinci talebi ise, taciz ve tehditlerden koruyan 'tacizi yasaklama emri' oldu.
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Ürdünlü Prenses, çocuğunun vesayeti için de başvuru yaptı. Üstelik Prenses Haya 2016'da kocası için "Ona yakın olma şansını bulduğum için her gün Allah'a şükrediyorum" demişti.
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Şeyh El Maktum da mahkemeden, detaylar üzerinde gizlilik talep etti. Ancak Hakim Andrew McFarlane bu talebi 'kamuoyunun bilgilenmesinde, kamuoyunun çıkarı olduğu' gerekçesiyle reddetti.
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El Maktum, altıncı eşi olan Prenses Haya'nın kaçmasından sonra kaleme aldığı öfkeli bir şiirde, adını vermediği bir kadını 'kendisine ve vatana ihanetle' suçlamıştı.