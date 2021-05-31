Son dakika haberler... Dünyanın kanı dondu: Adları bile yok! Binlerce yerli çocuk ölüme böyle yollanmış

İSİMLERİ YOKTU; HEPSİNE NUMARA VERDİLER Yatılı okul mağdurlarından Lydia Ross, Komisyona verdiği ifadesinde, isimler yerine idari numaraların nasıl kullanıldığını anlatırken, "Benim adım Lydia'ydı ama bulunduğum okulda bir adım yoktu, numaralarım vardı. Yıllara ve bulunduğumuz sınıflara göre 51 numara, 44 numara, 32 numara, 16 numara, 11 numara ve son olarak liseye gelirken bir numara olmuştum. Yani, Lydia değildim, benim bir adım yoktu, numaralarım vardı." ifadelerini kullandı.